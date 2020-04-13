Sarsap Çayı’nın suyu mümbit topraklara can kattı

Elbistan’da kış mevsimini yoğun kar alarak geçiren bölgelerin başında Sarsap Çayı’nın da beslendiği kaynakların olduğu Sultan Korusu geldi. Karların erimesi ile birlikte Sarsap Çayı, coşkuyla akmaya başladı. Sarsap Çayı’nın suyu, çiftçiler tarafından yapılan bentler ve kanallar aracılığı ile bahçeler ve tarlalara ulaştırılmaya başladı. Geçmiş yıllarda Sarsap Çayı’nın binlerce dönüm araziyi suladığı bölgelerin başında Doğan Mahallesi de geliyordu. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Sarsap’ta yeterince su bulunmadığı için Doğan Mahallesi’ndeki çiftçiler, bu imkandan yeterince faydalanamamıştı. Bu yıl bereketli geçen kış mevsiminin ardından coşan Sarsap’ın suları, Doğan Mahallesi’ndeki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği iş makinesi ile çay yatağına bent yapan çiftçiler, uzun uğraşlar sonucunda bölgenin kadim su kanalı olan Beylik Arkı’na aktardıkları suyu, mahalledeki yaklaşık 5 bin dönüm araziye ulaştırdı.

Doğan Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçilik yapan Hacı Hasan Ceran, Sarsap Çayı’nın, bölge çiftçisi için en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Sondajların olmadığı dönemlerde çiftçilerin tarlalarını sulamak için Sarsap Çayı’na bel bağladığını hatırlatan Ceran, “Sarsap Çayı, uzun yıllar boyunca bu toprakların en büyük su kaynağı oldu. Sarsap Çayı’nın suyu, Beylik Arkı’na döküldükten sonra binlerce dönüm araziyi sulardı. Mahallemizdeki çiftçilerimizin en büyük ve tek su kaynağıydı. Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle Sarsap’tan mahallemize su gelmez oldu. Biz de tarlalarımızı mecburen elektrik kullanarak sondajla sulamak zorunda kalıyorduk. Allah’a şükür bu sene su bolluğu var. Biz de, Sarsap Çayı’nın arazilerimize yakın bir noktasında iş makinesi ile bent yaptıktan sonra suyu Beylik Arkı’na aktardık. Yine bu arkı da yaklaşık 3 kilometre işledikten sonra suyu 2 ayrı koldan tarlalara ulaştırdık. Bayağı zahmetli oldu ama tarlalarımıza bereket geldi. Yaklaşık 5 bin dönüm alan önümüzdeki birkaç gün içinde tamamen sulanmış olacak. Bizlere iş makinesi desteği sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Sarsap Çayı’ndan gelen su sayesinde buğdaylarını elektrik masrafı olmadan sulamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren mahalle çiftçilerinden Beyhan Ceran ise, “Bizim arazilerimizi elektrik enerjisi ile çalışan sondaj dışında sulama şansımız yok. Bu da çiftçiler için büyük maliyet. Her yıl on binlerce lira elektrik faturası ödüyoruz. Şimdi Sarsap’tan gelen su ile en azından faturalarımız düşecek. Keşke sezon boyunca bu suyu kullanabilsek ama şimdilik sadece buğdaylarımızın ilk sularını vermeye yeter. Yazlık ürünlerimiz için de mecburen sondajları kullanacağız. Bu suyun tarlalarımıza ulaştırılması için gayret ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yine çiftçilerden ve eski mahalle muhtarı Ercan Ceran da, “Mahallemizdeki arazilerin bir bölümü, kömür işletmelerinden gelen su ile sulanıyor. Ancak Evcihüyük-Küçükyapalak ve Çatova Mahalleleri arasında kalan bölge için tek çaremiz sondaj. Sarsap’ta bu sene su bol olunca biz de bundan faydalanmak istedik. Tabi bu geçici bir çözüm. Sezon boyunca bu suyu kullanma imkanımız yok. Kömür işletmesindeki çekilen suların bir kısmı, kanal vasıtasıyla bu bölgeye de aktarılabilir. Biz de tarla sulamak için elektrik kullanmak zorunda kalmayız. Bu konuda yetkililerimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



