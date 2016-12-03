Sarımağara kaynağı için ihaleye çıkılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Afşin ilçesi sınırları içinde kalan Sarımağara kaynağından Elbistan’a cazibeyle su ulaştıracak projenin ikmal ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını söyledi.

Başkan Erkoç, daha önce Elbistan ve Afşin için ayrı ayrı ilerleyen sürecin, yeni ihale ile birleştirilerek 2017 yılı sonunda tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Afşin ilçesine cazibeli olarak doğal kaynak suyu ulaştıracak Akdere Projesi ile Elbistan’a yine aynı şekilde su getirecek Sarımağara projesinde ihalelerin yüklenici firmalarından kaynaklanan sorun nedeniyle bir süredir ilerleme sağlanamıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve projenin öngörülen tarihlerde bitirilmesini amaçlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ikmal ihalesini önümüzdeki ay yapmayı planlıyor.

Elbistan’ın ve Afşin’in en az 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve bölgenin en önemli yatırımlarından biri olarak gördükleri Sarımağara ve Akdere projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Sarımağara ve Akdere su kaynakları ihalesi önümüzdeki ay büyük ihtimal yapılacak. Afşin ilçemize içme suyu getirecek Akdere projesinin ihalesi geçen hafta itibariyle iptal edildi. Müteahhit firma yapamıyordu. Süreç çok kötüydü ve çalışmalar da durmuştu. Şimdi Elbistan’la birlikte ortak ikmal ihalesini yapacağız. 2017 yılı sonu itibariyle Ekinözü’nün de dahil olduğu bu bölgeye Sarımağara-Akdere bölgesinden inşallah içme suyu ulaştıracağımız inancındayım. Bir aksilik çıkmazsa bu üç ilçemize doğal kaynak suyunu ulaştıracağız. Bu konu üzerinde ehemmiyetle duruyoruz. İnşallah DSİ’ye 30 yılda ödeyeceğiz. Bölgenin en önemli yatırımının o olduğuna inanıyoruz. İhale yapıldığında bu müjdeyi de yerinden vereceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistan’la ilgili planladıkları işlerin 2017 yılında büyük oranda tamamlanacağını belirten Başkan Erkoç, 2018’e çok bir iş bırakmamayı amaçladıklarını vurguladı.