Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti

Elbistan’da ortaya çıkan ve akrepleri bile avlayabildikleri bilinen zehirli sarıkız örümceği görüldü. Kızılcaoba Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, evinin önünde 'sarıkız' örümceğini görünce tedirgin oldu, fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Oldukça zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği yaklaşık 10 santimetre uzunluğu ile dikkati çekti.

1 metre yükseğe zıplayabilen sarıkız örümceği, böcek, yılan, kemirgen gibi canlıları yiyerek besleniyor. Akrep de avlayabilen sarıkız örümceği oldukça tehlikeli canlılar arasında yer alıyor. Zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Saldırgan yapıya sahip olan sarıkız örümceği dünyada çöl bölgelerinde Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülebiliyor.



