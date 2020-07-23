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Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti

Elbistan’da görülen ve ‘et yiyen’ olarak adlandırılan sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti.

Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti
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Elbistan’da ortaya çıkan ve akrepleri bile avlayabildikleri bilinen zehirli sarıkız örümceği görüldü. Kızılcaoba Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, evinin önünde 'sarıkız' örümceğini görünce tedirgin oldu, fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Oldukça zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği yaklaşık 10 santimetre uzunluğu ile dikkati çekti.

1 metre yükseğe zıplayabilen sarıkız örümceği, böcek, yılan, kemirgen gibi canlıları yiyerek besleniyor. Akrep de avlayabilen sarıkız örümceği oldukça tehlikeli canlılar arasında yer alıyor. Zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Saldırgan yapıya sahip olan sarıkız örümceği dünyada çöl bölgelerinde Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülebiliyor.


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Sarıkız örümceği Vatandaşları Tedirgin Etti
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Ali 2 hafta önce

Bir bu eksikti. İlaçlama çalışmaları köşe bucak her yere yapılmalı. Sayısı artmadan gerekli önlemler alınsın bir zahmet

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Bilal 2 hafta önce

Sanki yeni bişeymiş gibi bizim burada zaten biz biliyoruz varliğinı sadece biz kuyruksuz akrep diyoruz.

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Alim Salim 2 hafta önce

insani isirdigin da nelerin yapilabileceginide arastirip haberin altina yazsa idiniz iyi olacakti.

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vatandas 2 hafta önce

Haber konusu olarak bir şey yok yillardir elbistan ve çevresinde böyu olarak biliniyor çok bir zarari yok sicak havalarda aksamlari Işığa gelir

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Sercan 2 hafta önce

Gerçek ismi Deve Örümceği. Ve 1 metre havaya zıpladığını hiç duymadım veya görmedim. Nurhak'da da var.

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Hasan 2 hafta önce

Benim oğlumu 1 ay önce ısırdı Elbistan türkören de bu olay oldu Doktorlara söyledim de öyle tedavisi yapıldı yoksa çocuğun kolu çürümeye geldi anladım çünkü askerden görmüştüm doğuda bunlar var bunlar yeni gelmiş buralara.

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Vatandaş 2 hafta önce

Çok şaşırdım desem yalan olur kızılcaobada annem babam yıllardır onun mücadelesini verdi

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Biri 2 hafta önce

Bir bu eksikti

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