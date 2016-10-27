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Sarıkamış konulu şiir yarışması sonuçlandı

Kayseri Halk Ozanları Derneği’nin açmış olduğu Uluslararası “Sarıkamış” konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada, Gazeteci-Şair Ahmet Süreyya Durna, “Bir Hüzün Destanı” isimli şiiriyle üçüncü oldu.

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Sarıkamış konulu şiir yarışması sonuçlandı

Kayseri Halk Ozanları Derneği’nin açmış olduğu Uluslararası “Sarıkamış” konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada, Gazeteci-Şair Ahmet Süreyya Durna, “Bir Hüzün Destanı” isimli şiiriyle üçüncü oldu.

Başvuru tarihi 6 Nisan 2016’da başlayıp, 20 Ekim 2016‘da sona eren yarışmada; dereceye giren şairlerin listesi 25 Ekim tarihinde açıklandı. Bu neticeye göre Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği şairlerden ve aynı zamanda yazar olan Gazeteci-Şair Ahmet Süreyya Durna, “Bir Hüzün Destanı” isimli şiiriyle üçüncü oldu.

Her yıl milli ve manevi değerleri öne çıkartmak suretiyle yarışmalar tertipleyen Kayseri Halk Ozanları Derneği’nin bu tür çalışmaları; gerek kültür-sanat ve edebiyat çevrelerince, gerekse kamuoyu nezdinde takdirle karşılanırken, dernek, geçen yıl ise, “100. Yılında Diriliş 1915 Çanakkale” adlı şiir yarışması düzenledi.

Yarışmanın ödül töreni; 24 Aralık’ta Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda yapılacak.

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