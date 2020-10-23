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Sarıbal: “Pancar fiyatı 400 TL olmalı

Elbistan ve ülke genelindeki üreticiler, açıklanacak 2020 yılı pancar alım fiyatını beklerken CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, artan girdi maliyetleri de dikkate alınarak bu yıl için ton başına 400 TL fiyat talebinde bulundu.

Sarıbal: “Pancar fiyatı 400 TL olmalı
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 CHP Genel Başkan Tarım Politikaları sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Sarıbal, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında şekerpancarının birçok sektörün hammadde kaynağı olduğunu söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu:

“Geçen yıl 18 milyon ton pancar üretildi. Bu yıl 20 milyon ton rekolte bekleniyor. Bu miktar ülkemiz şeker ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. O nedenledir ki her yıl şeker ithalatımız artıyor. 2003’ten 2020 Ağustos ayı dâhil 1 milyon 262 bin ton şeker ithalatına 617 milyon dolar ödeme yapıldı. Yapılan şeker ithalatı büyük oranda 2015 yılından itibaren yapıldı. 2015 yılı dahil 2020 Ağustos ayına kadar 1 milyon 208 bin ton şeker ithal edilerek 563 milyon dolar ödendi. AKP döneminde ithal edilen şekerin %96’sı 2015 (dahil) yılından sonra alındı. Türkiye, 2015 yılından itibaren şekerde net ithalatçı konumdadır. 2020 yılının ilk 8 ayında yapılan 158 bin ton şeker ithalatına 65 milyon dolar ödendi. Geçen yıl toplamda 169 bin ton ithalat yapılmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında yapılan ithalat geçen yılın toplam ithalatına yaklaştı.”

 


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Sarıbal: “Pancar Fiyatı 400 TL Olmalı
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