Sarıbal: “Pancar fiyatı 400 TL olmalı

CHP Genel Başkan Tarım Politikaları sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Sarıbal, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında şekerpancarının birçok sektörün hammadde kaynağı olduğunu söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu:

“Geçen yıl 18 milyon ton pancar üretildi. Bu yıl 20 milyon ton rekolte bekleniyor. Bu miktar ülkemiz şeker ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. O nedenledir ki her yıl şeker ithalatımız artıyor. 2003’ten 2020 Ağustos ayı dâhil 1 milyon 262 bin ton şeker ithalatına 617 milyon dolar ödeme yapıldı. Yapılan şeker ithalatı büyük oranda 2015 yılından itibaren yapıldı. 2015 yılı dahil 2020 Ağustos ayına kadar 1 milyon 208 bin ton şeker ithal edilerek 563 milyon dolar ödendi. AKP döneminde ithal edilen şekerin %96’sı 2015 (dahil) yılından sonra alındı. Türkiye, 2015 yılından itibaren şekerde net ithalatçı konumdadır. 2020 yılının ilk 8 ayında yapılan 158 bin ton şeker ithalatına 65 milyon dolar ödendi. Geçen yıl toplamda 169 bin ton ithalat yapılmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında yapılan ithalat geçen yılın toplam ithalatına yaklaştı.”