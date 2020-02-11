Şardağı Devlet Avlağı, avlanmaya kapatıldı

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi gereğince; 2020-2021 av dönemine ait Kahramanmaraş İli Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Erol Özkan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sarıtürk, Orman Bölge Müdürlüğü Şube Mühendisi Gökhan Çamcı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kocabaş, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Ökkeş Solmaz, TEMA Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akbolat ile 3 avcı derneğinin temsilcisi katıldı. Elbistan’ı ise Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan temsil etti.

Toplantıda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde Kahramanmaraş sınırları içerisinde İl Şube Müdürlüğü’nce uygulaması devam eden av ve yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri, av ve yaban hayatı yönetimi, yeni avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında komisyon üyelerine bilgiler aktarıldı. İl genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak, avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar karara bağlandı. Toplantı sonucunda Ali Haydar Doğan, yeniden İl Av Komisyon Temsilcisi seçilen isim oldu.

İl av komisyonunun aldığı karar doğrultusunda Şardağı Devlet Avlağı, 2020-2021 av sezonunda ava kapatıldı. Avlak sınırları içerisinde yoğun avcı baskısı ve yoğun hayvancılık faaliyetleri yapıldığı ve yine yaylacı olarak tabir edilen yerleşim alanı olduğundan av dönemlerinde nüfus artışı kaynaklı güvenlik nedenleriyle Şardağı Devlet Avlağı, ava kapatıldı. Ava kapatılan bölge ise; doğusu ve güneyi: Elbistan-Ekinözü ilçeleri mülki sınırı, batısı: merkez-Afşin ilçeleri mülki sınırı ve kuzeyi: Elbistan-Ekinözü karayolu olarak belirlendi.

Nurhak Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası’nda stok artırımı yapılması için; doğusu: Nurhak Dağı’ndan, Nurhak-Elbistan karayoluna uzanan Çay Deresi hattı, kuzeyi: Nurhak Dağı sırt hattı, batısı: Nurhak-Elbistan karayolundan Kızılca Mahallesi’ni takiple Tekne Tepesi sırtından Nurhak Dağı’na uzanan sırt hattı, güneyi: Nurhak-Elbistan karayolu hattı olan bölge ava kapatıldı.

Toplantı sonucunda Elbistan Kızılkandil Örnek Avlağı, örnek avlak olarak tescil edildi.