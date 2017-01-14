Sarar Mağazası yenilenen yüzüyle hizmette

Elbistan Sarar Erkek Giyim Mağazası, yenilenen yüzü ve yenilenen yönetimiyle Elbistan’da hizmet vermeye devam ediyor.

Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde düzenlenen tören, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel’in okuduğu dua ile başladı. Daha sonra açılış kurdelesi ise, işletme sahibi Hüseyin Avni Sinan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel ve AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç tarafından kesildi.

İşletme sahibi Hüseyin Avni Sinan, açılışa gösterilen ilgiye teşekkür ederek şunları söyledi: