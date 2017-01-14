Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sarar Mağazası yenilenen yüzüyle hizmette

Elbistan Sarar Erkek Giyim Mağazası, yenilenen yüzü ve yenilenen yönetimiyle Elbistan’da hizmet vermeye devam ediyor.

Bu haber kez okundu.

Sarar Mağazası yenilenen yüzüyle hizmette

            Elbistan Sarar Erkek Giyim Mağazası, yenilenen yüzü ve yenilenen yönetimiyle Elbistan’da hizmet vermeye devam ediyor.

            Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde düzenlenen tören, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel’in okuduğu dua ile başladı. Daha sonra açılış kurdelesi ise, işletme sahibi Hüseyin Avni Sinan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel ve AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç tarafından kesildi.

İşletme sahibi Hüseyin Avni Sinan, açılışa gösterilen ilgiye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Elbistan Sarar Erkek Giyim Mağazası, yenilenen yüzü ve yönetimi ile Elbistan’da hizmet vermeye devam edecek. Elbistan’da marka giyinmeyi, şık giyinmeyi seven vatandaşlarımız Sarar rahatlığını yaşamak istiyor ve bunun için mağazamızı tercih ediyor. Biz de Sarar Mağazası olarak açılışımıza özel yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Sarar markasını ve ayrıcalığını yaşamak isteyenleri Hulusu Efendi Caddesi’nde Halkbank karşısındaki işyerimize bekliyoruz.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25