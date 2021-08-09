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Şarampole giren otomobil takla attı: 1 ölü

Elbistan’a bağlı İncecik Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole girdikten sonra takla attı. Kazada, 45 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Şarampole giren otomobil takla attı: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Necmettin Yılmaz (45), 46 AAZ 011 plakalı otomobili ile ilçe merkezine gitmek üzere İncecik Mahallesi’nden yola çıktı. Yılmaz’ın yönetimindeki otomobil, İncecik-Büyükyapalak Mahallesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, şarampole girdikten sonra takla attı. Kazada, sürücü Yılmaz, ağır yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Yılmaz, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çiftçilik yaptığı öğrenilen Yılmaz’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Şarampole Giren Otomobil Takla Attı: 1 ölü