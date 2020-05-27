Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden 46 FU 054 plakalı otomobili ile Pınarbaşı mesire alanına doğru seyir halinde olan Durdu K., direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki 46 EV 093 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil, çarpmanın etkisi ile kaldırıma çıktı. Otomobilin içinde bulunan demir çubuklar ise arka camı parçaladı. Kazada, sürücü Durdu K. ile aynı araçta bulunan eşi Suna ve kızı Duygu K. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Acil servis görevlileri, sara nöbetine giren sürücüye müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, eşi ve çocuğu, ilk tedavileri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine burada devam edildiği belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.















