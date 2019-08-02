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Şar Dağı’ndaki yangına müdahale eden doğaseverler hastanelik oldu

Şar Dağı’nın Kızılcaoba Mahallesi kesiminde çıkan yangını söndürmek için seferber olan gönüllü doğaseverler, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Şar Dağı’ndaki yangına müdahale eden doğaseverler hastanelik oldu
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Şar Dağı’nın Kızılcaoba Mahallesi kesiminde çıkan yangını söndürmek için seferber olan gönüllü doğaseverler, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bidonlara doldurdukları su ve küreklerle alevlerin daha fazla yayılmaması için çaba gösteren 4’ü yetişkin 1’i de çocuk 5 doğasevere, Elbistan Devlet Hastanesi’nde oksijen tedavisi uygulanırken TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, yangının, bilinçli olarak çıkarıldığı ihtimalini de hatırlatarak, “Daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Elbistan için fidan dikilebilecek her alana kanımız kararımızca emekle fidan dikiyoruz ama her nedense kendini bilmeyen birileri çıkıyor bütün bu emeği güzelliği tarumar ediyor” dedi.

Şar Dağı’nın Kızılcaoba Mahallesi kesiminde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuruyan otların tutuşması ile geniş bir alana yayılan alevlere, bölgenin kayalık ve yüksek olması itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine imkan vermedi. Alevlerin, fidan dikilen alanlara ulaşmaması ve daha fazla yayılmaması için doğaseverler devreye girdi. Kazma kürekler ve bidonlara doldurdukları su ile alevleri söndürmek isteyen doğaseverler, büyük çaba harcadı. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınsa da yoğun dumana maruz kalan 1’i çocuk 5 doğasever, solunum zorluğu çekmeye başlayınca Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oksijen tedavisi uygulanan gönüllülerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangını söndürmek için çabalayan doğaseverlere teşekkür eden TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, sosyal medya hesabından, “Doğa sadece bir zümreye vakfedilmemiştir. Yaşadığımız alanı korumak hepimize ait hepimizin sorumluluğunda lütfen bu sorumluluğu herkes yerine getirsin. Eğer bunu yapan çocuklarımızsa yapılan yanlış anlatılsın. Dileriz ki; bir kaç çocuğun yaramazlığıdır. Eğer yetişkinlerse bunu yapan ki; akla gelmiyor değil sürekli aynı bölgede yangın çıkıyor. Birkaç yıl öncede aynı bölgeye ağaç dikimi yapılıyor ve aynı şekilde yakılıyor. O zaman üzüntümüz büyük ve işimiz çok zor. Tabi sadece otlar ya da ağaçlar yanıyor diye düşünüyoruz ama bu alevler içinde dağdaki birçok canlı da yanarak ölüyor. İtfaiyeye haber verdik fakat itfaiye yüksek yerlere çıkamadığı için bir grup doğasever vatandaşımız küreklerle yangına müdahale ettiker. İyi ki böyle güzel insanlarda var teşekkür ederiz çabanıza Allah sizlerden razı olsun. Elbirliği ile Elbistan’ımızın doğasına sahip çıkalım ve yapılan her güzel işe destek olalım. Başka Elbistan yok; burası bizim yaşam alanımız” açıklamasını yaptı.





Yerel Manşetler
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Ne. Önemi. Var 3 hafta önce

Yazık. Günah. Yüzlerce. Canlı. Yandı
Bunu. Yapanlar. Hiç. Utanmadımı

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Poyraz Poyrazoğlu 3 hafta önce

30 yılı geçsin zamandır şardağının ağaçlandırılması için hep beraber mücadele verdik.çok şükür huzurevi ile cezaevi arası bakımları yapılarak bugünkü hale geldi.buralarda da birkaç kez yangın meydana geldi ve büyük zararlar oluştu.Başta kaymakamlıgımız ve belediyemiz olmak üzere tüm Elbistanlıların sahip çıkması gerekir. Selamlar sevgiler saygılar Poyraz Poyrazoğlu 05425911515 Elbistan

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Serkan U 3 hafta önce

Öncelikle yangına müdahale edenlerden Allah razı olsun.Daha öncede bir çok kez yandı orası yanmasaydı şimdi çok farklı olacakti.Ailelerimiz lütfen bu konuda daha duyarlı olsunlar cocuklari uyarsınlar.15-20 sene sonra oralar bizim oksijen kaynagımız olacak.

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Namik Kaya 3 hafta önce

Önemli olan Korumak kollamak cevreyi Bakıyorum memleketimiz sahipsiz ilgililer sadece seyrediyor.Pınarbaşına yapılanın üçte birinide cevremize yapsa ve aynı zaman da yakanlar neden ceza almıyor ve ifşa edilmiyor.

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Mehmet 3 hafta önce

Elbistanda doğa mi var.Daglar bombia

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elbistanlı 3 hafta önce

şeref yoksunu insanlar bu mevsim oldumu her yerde dağları yakıyor .

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