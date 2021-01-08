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Şar Dağı Avcılar Derneği’nden avcı eğitim kursu

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, 2021 yılının ilk avcı eğitim kursuna kayıtların başladığını söyledi.

Şar Dağı Avcılar Derneği’nden avcı eğitim kursu
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Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, 2021 yılının ilk avcı eğitim kursuna kayıtların başladığını söyledi.

Kurs başvurularının Ceyhan Mahallesi Ulu Camii yanındaki dernek binasına yapılabileceğini belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, kurs sonunda düzenlenecek sınavın ardından başarılı olan kursiyerlerimize avcılık belgeleri verileceğini belirtti.

Başaran, “2021 yılının ilk avcı eğitim kursumuza kayıtlarımız başladı. Kursumuzda kursiyerler ilk yardım, avcılığın temel kuralları, tarihi, araç ve gereçleri avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türlerini öğrenecek. Temel harita okuma becerisi kazanacak ve kampçılık kuralları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Bu kurs av hayatının yoğun olduğu ilçemizde bilinçli avlanma adına da büyük önem arz ediyor.  Avcı eğitim kursuna katılmak isteyen avcı adaylarını mesai saatleri içinde derneğimize bekliyoruz. Kursa katılmak için 2 adet kimlik fotokopisi, 2 adet diploma fotokopisi gerekiyor. Eğer diploma yok ise 2 adet ehliyet fotokopisi istiyoruz” şeklinde konuştu.

 


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