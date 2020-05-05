Şar Dağı Avcılar Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yüreklerine dokunuyor

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yüreklerine dokunacak yardım kampanyasını başlattı.

Dernek Başkanı Hasan Başaran, imece usulü ile hazırladıkları gıda paketleri ve alışveriş çeklerinin yanı sıra çocukların da yüzünü güldürmek için kitap ve çeşitli hediyelerle ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çaldıklarını söyledi.

Ramazan ayının, paylaşma ve dayanışma ayı olduğu kadar sorumluluk duygusunu beraberinde getirdiğini belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Yüce dinimizin bizden istediği en önemli hasletlerden ve tarihten bugüne milletimizin yaşattığı güzel ahlak örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı, birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği bu bereketli ayda adeta bir seferberliğe dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

Ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını şenlendirmek istediklerini kaydeden Başkan Başaran, “Bu güzel ayda bize düşen, iyiliği ve paylaşmayı yaymaktır. Biz de mazluma el uzatmak için yola çıktık. Bizim çağrımızı gerek yurtdışından gerekse de yurtiçinden duyan dostlarımız omuz omuza verdi ve gıda paketlerimizi hazırladık. Evlerin gıda harici ihtiyaçlarını karşılamaları için alışveriş çekleri temin ettik. Ayrıca nakdi yardımlarımız da ailelerimize veren elin alan eli görmemesi hasletiyle ulaştırıldı. Tabii bu çalışmayı yaparken çocuklarımızın da hafızalarında güzel anılar bırakmak istedik. Onlar için hikaye kitapları, oyuncaklar ve çeşitli hediyeler aldık. Onların gözlerindeki tebessüme şahit olmak bizler için yetti de arttı bile.

İnşallah, bayrama kadar durmayacağız. İmece usulüyle başlattığımız bu iyilik hareketini devam ettireceğiz. Yardımlaşma ve dayanışmayı, adeta bir seferberliğe dönüştüreceğiz. Rabbim yanımızda bulunan bizleri yalnız bırakmayan tüm dostların yardımını hayrını kabul etsin. Memleketimizin güzel insanları, nerede bir gariban görse bir mazluma denk gelse el uzatır ve elinden tutar. Başlattığımız kampanyada da buna bir kez daha şahit olduk. Destek veren tüm gönül dostlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Var olsunlar” ifadelerini kullandı.









