Şar Dağı Avcılar Derneği 500 ihtiyaç sahibinin sofrasını şenlendirecek

Doğu Akdeniz Arama Kurtarma Derneği (DAKUD) paydaşlarından biri olan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi ailelerin yüreğine dokunma hedefiyle ramazan kolisi dağıtımına başladı.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, doğayla ilgili olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Elbistan’ın en aktif derneklerinden biri olan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, içinde bulunduğumuz ramazan ayının manevi iklimine yönelik bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Geleneksel haline getirdikleri yardım seferberliğinin bu yılki çalışmalarına başladıklarını belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Dernek olarak ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını şenlendirmek ve yüzlerini güldürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Mazlumun duasında yer bulmaktan, mahzun gönüllere el uzatmaktan başka gayemiz yok’ diyen Başaran, “Ramazan ayı öncesinde bir çağrıda bulunmuştuk. Çok şükür bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Dostlarımızla omuz omuza vererek gıda paketlerimizi hazırladık. Bu kolileri, veren elin alan eli görmemesi hasletiyle ailelerimize ulaştırıyoruz. Tabii bu çalışmayı yaparken çocuklarımızın da hafızalarında güzel anılar bırakmak istedik. Onlar için hikaye kitapları ve çeşitli hediyeler aldık” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında 500 aileye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Başaran, “İnşallah, bayrama kadar durmayacağız. İmece usulüyle başlattığımız bu iyilik hareketini devam ettireceğiz. Yardımlaşma ve dayanışmayı, adeta bir seferberliğe dönüştüreceğiz. 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Rabbim yanımızda bulunan bizleri yalnız bırakmayan tüm dostların yardımını hayrını kabul etsin. Var olsunlar” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Arama Kurtarma Derneği (DAKUD) paydaşlarından biri olan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi ailelerin yüreğine dokunma hedefiyle ramazan kolisi dağıtımına başladı.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, doğayla ilgili olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Elbistan’ın en aktif derneklerinden biri olan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, içinde bulunduğumuz ramazan ayının manevi iklimine yönelik bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Geleneksel haline getirdikleri yardım seferberliğinin bu yılki çalışmalarına başladıklarını belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Dernek olarak ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını şenlendirmek ve yüzlerini güldürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Mazlumun duasında yer bulmaktan, mahzun gönüllere el uzatmaktan başka gayemiz yok’ diyen Başaran, “Ramazan ayı öncesinde bir çağrıda bulunmuştuk. Çok şükür bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Dostlarımızla omuz omuza vererek gıda paketlerimizi hazırladık. Bu kolileri, veren elin alan eli görmemesi hasletiyle ailelerimize ulaştırıyoruz. Tabii bu çalışmayı yaparken çocuklarımızın da hafızalarında güzel anılar bırakmak istedik. Onlar için hikaye kitapları ve çeşitli hediyeler aldık” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında 500 aileye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Başaran, “İnşallah, bayrama kadar durmayacağız. İmece usulüyle başlattığımız bu iyilik hareketini devam ettireceğiz. Yardımlaşma ve dayanışmayı, adeta bir seferberliğe dönüştüreceğiz. 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Rabbim yanımızda bulunan bizleri yalnız bırakmayan tüm dostların yardımını hayrını kabul etsin. Var olsunlar” şeklinde konuştu.