Şap aşısı kampanyası 2 Eylül’de başlıyor

Şap hastalığı, halk arasında ‘Dabak’ olarak da biliniyor. Bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık olan şap hastalığına karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanması yapılıyor. Sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olan bu hastalık nedeniyle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunluluk arz ediyor. Bu çerçevede de Elbistan’da şap aşısı kampanyası başlatılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Özcan, “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında sonbahar şap aşılama kampanyası başlatılacaktır. Aşılama kampanyası, 2 Eylül’de başlayacak olup 15 Kasım tarihine kadar devam ettirilecektir” dedi.