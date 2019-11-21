Santrallere yeniden çevreyi kirletme zırhı
Aralarında özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santralinin de yer aldığı 13 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için 2.5 yıl daha ek süre verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
21 Kasım 2019 Perşembe 22:55
Cumhurbaşkanı talimat vermemiş demek ki, yada Ak Partide cumhurbaşkanının sözü geçmiyor, bir seçenek daha var hepimiz bunu yiyecek kadar aptalız
Evet Akkurtlar yorumunuz nedir.
Hani akp genel başkanı istemiyordu.uzatıyim mi? Yok ne uzatcam beslemeler yine kazandı
80 bin kişi sudan zehirlediğinde tepki vermezse tüm bunlara müstehak hale gelir. Elbistan hakettiğini görüyor.
Yazıklar olsun
Elbistan ve Aşının gururu kutluyorum seni.
Sayın oztunc santralin önünde eylem yapalım
Tamam çok sayıda kişi ekmek yiyorsa bir aile ferdiniz kanser olsa bir canınız yansa bak feryada figana resmen 250 bin kişiyi kaderine terk ettiler