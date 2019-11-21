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Santrallere yeniden çevreyi kirletme zırhı

Aralarında özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santralinin de yer aldığı 13 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için 2.5 yıl daha ek süre verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Santrallere yeniden çevreyi kirletme zırhı
 Aralarında özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santralinin de yer aldığı 13 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için 2.5 yıl daha ek süre verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM'de görüşülen Torba Yasanın, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için 3 yil daha ek süre verilmesini öngören 50. maddenin kabul edildigini açıklayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı:
"Afşin Elbistan termik santralinin filtresiz çalıştırılmasını öngören yasa az önce TBMM’den AKP ile MHP’nin oylarıyla geçti. Elbistan’a kıydılar, Afşin’e kıydılar. Yazık ettiler ayıp ettiler. Elbistan ve Afşin’de ölüm, kanser umurunuzda değil dediler. Bütün hemşerilerime sesleniyorum. Bu yapılanı unutmayın, bu Afşin- Elbistan düşmanlığını asla ama asla unutmayın."

Yerel Manşetler
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Yazık 5 saat önce

Tamam çok sayıda kişi ekmek yiyorsa bir aile ferdiniz kanser olsa bir canınız yansa bak feryada figana resmen 250 bin kişiyi kaderine terk ettiler

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Mustafa 5 saat önce

Cumhurbaşkanı talimat vermemiş demek ki, yada Ak Partide cumhurbaşkanının sözü geçmiyor, bir seçenek daha var hepimiz bunu yiyecek kadar aptalız

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Asil 4 saat önce

Evet Akkurtlar yorumunuz nedir.

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Muhammet 4 saat önce

Hani akp genel başkanı istemiyordu.uzatıyim mi? Yok ne uzatcam beslemeler yine kazandı

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cevdet canik 4 saat önce

80 bin kişi sudan zehirlediğinde tepki vermezse tüm bunlara müstehak hale gelir. Elbistan hakettiğini görüyor.

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Eco 4 saat önce

Yazıklar olsun

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Elbistanlı 4 saat önce

Elbistan ve Aşının gururu kutluyorum seni.

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Elbistan li 3 saat önce

Sayın oztunc santralin önünde eylem yapalım

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