Santrallere yeniden çevreyi kirletme zırhı

TBMM'de görüşülen Torba Yasanın, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için 3 yil daha ek süre verilmesini öngören 50. maddenin kabul edildigini açıklayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"Afşin Elbistan termik santralinin filtresiz çalıştırılmasını öngören yasa az önce TBMM’den AKP ile MHP’nin oylarıyla geçti. Elbistan’a kıydılar, Afşin’e kıydılar. Yazık ettiler ayıp ettiler. Elbistan ve Afşin’de ölüm, kanser umurunuzda değil dediler. Bütün hemşerilerime sesleniyorum. Bu yapılanı unutmayın, bu Afşin- Elbistan düşmanlığını asla ama asla unutmayın."

Aralarında özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santralinin de yer aldığı 13 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için 2.5 yıl daha ek süre verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.