Santrallere 2,5 yıl daha çevreyi kirletme zırhı geliyor

Öztunç, “Verdiğiniz sözün arkasında durun! Rant için insan sağlığını hiçe sayan yönetim anlayışına son verin” ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

Öztunç, “Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre 2018'de Türkiye'deki 81 ilin 56'sı uluslararası standartlar açısından kirli hava solumaktadır. Hava kalitesi en kötü şehirler sıralamasında Kahramanmaraş en ön sıralarda yer almaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (DSO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile iklim ve Temiz Hava Koalisyonu temiz hava konusunda çağrı yaparken, ülkemizi yöneten anlayış ise halkın sağlığından önce yandaş şirketlerin karını düşünmektedir” dedi.

Öztunç, açıklamalarının devamında ise, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 1 Kasım’da yapılan toplantısında “havayı kirletme izni” olarak nitelendirilen madde yeniden görüşüldü ve Meclis Genel Kurulu’na sunulmak üzere kabul edildi. Maddeye göre, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği halde bugüne kadar gerekli yatırımları yapıp önlemleri almadığı için önümüzdeki yılbaşında kapatılması gereken 2’si kamuya 11’i özel sektöre ait 13 termik santrale 2,5 yıl daha ek süre verilmesi öngörülmektedir. Şunu özellikle hatırlatmak gerekir, TBMM’de, özelleştirilen termik santrallere çevre mevzuatı açısından gerekli şart ve izinleri tamamlaması amacı ile süre uzatımı verilmiş ve bu süre asla uzatılmayacak denilmişti. Bizzat AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş bana ve AKP Kahramanmaraş Milletvekillerine süre uzatımı olmayacak demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP Milletvekillerine merak etmeyin Afşin Elbistan Termik Santrali filtresiz çalışmayacak taahhüdünü vermişti. Verilen sözler yalan oldu” ifadelerini kullandı.

Meclis Araştırması talebinde bulunuldu

Termik santralin çevreye yol açtığı belirlenmesi için Meclis Araştırması isteyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin konuyla ilgili olarak talebinde şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan- Afşin ovası, Türkiye'nin 4. büyük ovası olup, toprakları tarıma elverişli, tahıl tarımı, şeker pancarı, mercimek ve nohut yetiştiriciliği yapılan, sulamalı tarımın yaygın olduğu bir ovadır. Ovanın kuzey batısında ülkemizin en zengin linyit yataklarının olması sebebiyle Afşin Elbistan termik santralinin kömür ham maddesi de buradan elde edilmektedir. Afşin-Elbistan Termik santralinde 30 yılı aşkın bir sürede 405 milyon ton kömür yakılmış, atmosfere 200 milyon ton karbondioksit salınmış ve 2.7 milyon ton uçucu kül, 270 bin ton civarında kükürt içeriği zehir olarak çevreye yayılmıştır. Filtresiz yıllarca çalıştırılan santral verimli Elbistan ovasında büyük tahribatlar yaratmıştır.

Termik santrallerde üretim sırasında azot oksit, kükürt dioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığı için tehdit oluşturmakta ve insanların sinir ve solunum sisteminde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değil, hayvanlar, tarım alanları, bitki örtüsü ve yeraltı suları da zarar görmektedir. Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmakta ve kanser riskini arttırmaktadır. Bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olması termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz etki yaratmaktadır. Santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Santralde ki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su ortamdaki canlılara zarar vermekte, akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir. Termik santraller ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlasa da beraberinde büyük tahribatlar yaratmaktadır.”

Santralin, çevre kirliliği dolayısıyla ceza kesilebilecek kurumlar listesinden çıkarıldığına da değinilen gerekçede, şöyle denildi:

“Afşin-Elbistan Termik Santrali, 2013 Mart ayında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde çevre kirliliği dolayısıyla ceza kesilebilecek kurumlar listesinden çıkarılmıştır. Her iki santrale de çevreyle ilgili mevzuatlara uygunluğun sağlanması için 2018 yılının sonuna kadar süre tanınmış ve bu süre zarfında santraller, filtre ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan altı yıl boyunca zehirli gazları doğrudan havaya salmıştır. Afşin-Elbistan A Termik Santrali, üretime 2 yıl ara verilmesinin ardından 20 yıllığına Çelikler Holding'e devredilmişti, özelleştirmeden sonra da bu santral filtre ve baca gazı sistemlerini kurmadan saatte 280 ton kül atarak üretime devam etmektedir. Kömür yıllardır Afşin-Elbistan'ı zehirleyerek insan sağlığını ve çevreyi tahrip ediyor. Bu yetmezmiş gibi planlanan 6 yeni santralle bu bölge adeta gözden çıkarılıyor. Greenpeace Akdeniz'in Mart 2019'da hazırladığı "Afşin'de Kömürlü Termik Santrallerin Bedeli" isimli hava modellemesi raporuna göre kirlilik nedeniyle bugüne kadar 17 bin erken ölüm yaşandığı belirtilmektedir. Getirilen muafiyet nedeniyle şirketler, baca gazı difürizasyon ünitesi üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 3’ünü, elektro stat kül tutucu ise yaklaşık yüzde 1.8’ini harcadığından, halihazırda sahip oldukları filtre ve baca gazı kükürt arıtma tesislerini (desülfürizasyon) bile çalıştırmaktan kaçınmaktadırlar. Bu yüzden genellikle maliyet düşürmek ve daha fazla kâr etmek için, bu sistem gerektiği gibi çalıştırılmamaktadır.

Geri kalmış teknolojilerle çalışan, para hırsıyla insan sağlığını ve çevreyi hiçe sayarak işletilen termik santraller çevre mevzuatına uygun hale getirilerek insan odaklı bir yapıya kavuşturulmalı ve hızla yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verilmelidir.”

“Kahramanmaraş’a bağlı Afşin Elbistan bölgesinde 35 yıldır faaliyette olan Afşin A ve 15 yıldır faaliyette olan Afşin B santralleri bölgede geri dönüşü olmayan bir tahribat yaratmıştır. Yıllardır filtresiz çalıştırılan termik santralin, doğal çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğinin, bölgede solunum yolları hastalığı ve kanser hastalığı görülme oranının ürkütücü boyutlara ulaştığının yetkililerce bilinmesine rağmen santralin ölüm saçmasına göz yumulmasını anlamak mümkün değildir. Özelleşmeden önce de bölge halkının tepkisiyle gündeme gelen Afşin-Elbistan Termik Santrali, Çelikler Holding tarafından alındıktan sonra filtrelerin takılacağı ve mevcut filtrelerinde bakımlarının yapılacağı söylenmesine rağmen kül yağdırmaya devam etmektedir. Şirketler, maliyet düşürmek ve daha fazla kâr etmek için, arıtma sistemlerini bilinçli olarak ya yaptırmıyor ya da var olanı kullanmıyor. Durum böyle olunca da çevre katliamı ve erken ölümlerin yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Önergenin gerekçesinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak Afşin Elbistan Termik Santralinin yaratığı çevre kirliliği, doğal yaşam ve insan sağlığında yarattığı olumsuz etkileri ve işletmenin ihmalinin belirlenmesi ve yaptırımlar uygulanması amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.”