Santraller, Pınarbaşı’ndan su alımını durduracak

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Pınarbaşı göletindeki kirlilik ve su seviyesindeki düşüşün doğurduğu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Su seviyesindeki düşüşün en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen termik santrallerin işletme müdürleri ve yerel idareciler ile bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Akkoyun, Ceyhan’ın geleceği için 9 maddelik bir önlem paketi hazırladı.

Ceyhan Nehri ve Pınarbaşı’nın eski günlerine kavuşması için alınacak önlemler dizisinin en özel maddesi ise, termik santrallere nehir kaynağından su alınmaması kararı oldu. Alınan karar doğrultusunda ne A ne de B Termik Santrali’ne soğutma suyu kullanmak için tek damla su çekilmeyecek. Ayrıca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan Nehri kaynağı ve devamında gerekli temizlik çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak.

Ceyhan Nehri’nin kaynağındaki su seviyesinin düşmesi ve su kirliliği hakkında yoğun şikâyetler üzerine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, konunun tarafı olan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle toplantı yaptı. Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun başkanlığındaki toplantıya Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, Devlet Su İşleri Afşin 204. Şube Müdürü Hikmet Böke, A Termik Santral İşletme Müdürü Arif Şahin, B Termik Santral İşletme Müdürü Mustafa Has, AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak, Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük ve Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Mazhar Türk katıldı.

Su seviyesindeki azalma ve kirliliğin nedenlerinin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Akkoyun, Ceyhan’ın Elbistan için önemine vurgu yaparak konunun ciddiyetle takipçisi olduklarının altını çizdi. Kaymakam Akkoyun, “Elbistan’ımızın en önemli doğal güzelliklerinden olan Ceyhan Nehri’nin korunması gelecek nesillerimiz adına çok önemlidir. Bu konuda sorumlu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını arttırmasını, konunun çözümü noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarımızca tüm imkânlar seferber edilerek sorumluluk almalarını ve sorunu bir an evvel çözmelerini istiyoruz. Elbistanlı vatandaşlarımızın ve bölgemizin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan, özellikle bahar ve yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen Ceyhan Nehri kaynağının tüm güzelliğiyle muhafaza edilmesi ve Elbistan’ımıza yakışır temiz haliyle korunması amacıyla bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı zaruri hale gelmiştir. Gelişen, büyüyen ülkemizin her karış toprağı bizler için kıymetlidir ve kutsaldır. Çok çalışmalıyız, Çok üretmeliyiz, halkımıza hizmet noktasında her türlü fedakârlığı göstermek durumundayız. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim sorunumuzdur” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, toplantıya katılan bütün kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür ederek, vakit kaybetmeden çalışmalara başlamalarını istedi.

Toplantıda konunun tarafı olan kurum ve kuruluşlarımızla su debisinin düşmesi ve kirliliğin etkenleri üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı. Termik Santral A ve Termik Santral B Ünitelerine çekilen su miktarları, Ceyhan Nehri Kaynağının temizliği, Ceyhan Nehri Kaynağı etrafında bulunan park ve işletmelerin temizliği, ilçe çıkışına kadar su yatağına dâhil olan tahliye kanalları gibi önemli konularda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan toplantı neticesinde şu kararlar alındı,

"Devlet Su İşleri Müdürlüğünce Ceyhan Nehri debisinin ayrıntılı olarak ölçülmesi ve geçmiş yıllarla karşılaştırılması yapılacak. Ayrıca Ceyhan Nehrinin kaynağı ve ilçe çıkışına kadar olan yatağın etrafında bulunan sondaj kuyularının ve çevrede bulunan su kuyularının kaynağı etkileyip etkilemediği incelenecek. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nce nehir kaynağındaki suyun azalmasıyla ilgili yapılacak çalışma sonucunda oluşturulacak rapor çerçevesinde Ceyhan Nehrinin doğal güzelliğinin korunması ve yaşatılması için gerekli tedbirler tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacaktır. Afşin Elbistan Termik Santralleri (A ve B Termik) 2 ay boyunca Ceyhan Nehri kaynağında su alımını durduracak ve nehir kaynağındaki inceleme sonuçlanıncaya kadar su alımı yapılmayacaktır. Afşin Elbistan Termik Santralleri (A ve B Üniteleri) uzun vadede Ceyhan Nehri kaynağından su alımı yaptıkları pompa ve kanalarını kaynaktan uzaklaştırarak B ünitesinin hâlihazırda su alımı yaptığı bölgede su alımı yapılması için çalışmalara başlanacaktır.

Afşin Elbistan Termik Santralleri A ve B üniteleri Ceyhan Nehri kaynağındaki su alımının önümüzdeki dönemde tamamen sonlandırılması için Genel Müdürlük ve Bakanlık düzeyinde gerekli çalışmalara başlayacaklardır. Termik Santrallerin ihtiyaç duyduğu su kaynaklarının Ceyhan Nehri kaynağı dışında temini için gerekli altyapı çalışmalarına başlayacaklardır.

Elbistan Şeker Fabrikası 2017 yılı içerisinde modern arıtma tesisini yapmak üzere çalışmalara başlayacak. Arıtma tesisinin bir an önce bitirilmesi için gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan Nehri kaynağı ve devamında gerekli temizlik çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak. Makine ile temizlik mümkün olmayan yerlerde, kendi güvenliklerini sağlamak kaydıyla personeller aracılığıyla temizlik yapılacaktır.

Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri kaynağındaki yapıların gerekli bakım ve onarımları biran önce tamamlanacak. Nehir etrafındaki park ve dinlenme yerlerinin temizlik, bakım ve onarımı en kısa sürede tamamlanacaktır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Şubesi ve Elbistan Belediyesi’nce yukarıda bahsedilen temizlik ve bakım onarım çalışmaları sezon boyunca da aralıksız olarak gerçekleştirilecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Şubesi tarafından Ceyhan Nehri kaynağı ve çevresindeki park ve mesire alanında gerekli ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sezon boyunca gerçekleştirilecektir.”