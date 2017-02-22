Santraller, Ceyhan’ın temizliğine de engel

Elbistan’ın hayat kaynağı Ceyhan Nehri’nin, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine alınan soğutma ve katma suyu nedeniyle temizlenemediği iddia ediliyor. Nehrin doğduğu nokta olan Pınarbaşı göletinden her iki santral için saniyede 3 bin litre su alındığı iddia edilirken, bu nedenle göletteki su seviyesinin 1 metreden fazla düştüğü belirtiliyor.

Diğer yandan, aşırı su alımı nedeniyle, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından, Pınarbaşı göletinin temizlenmesi amacıyla yaptırılan katamaranın, yeterli su olmadığı için yüzemediği, bu nedenle de temizlik işlemlerinin aksadığı ifade ediliyor.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın kampanya döneminde, fabrikadan nehre karışan atıklar nedeniyle Afşin-Elbistan B Termik Santralinin soğutma ve katma suyu da, Afşin-Elbistan A Termik Santrali için Pınarbaşı göletinde bulunan pompa istasyonundan by-pass edilirken, şeker fabrikasının üretimi Ocak ayı başında tamamlamasına rağmen, her iki santrale de halen bu alandan su alındığı iddia ediliyor.

2016 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle Ceyhan Nehri’ndeki su seviyesi tehlikeli derecede düşerken, santrallerin de bu alandan su alması, nehir yatağını bataklığa çevirdi.

Afşin-Elbistan B Termik Santraline ait olan ve Elbistan’ın çıkışında yer alan pompa istasyonunun her iki santral için neden kullanılmadığını soran vatandaşlar, “Elbistan Şeker Fabrikası üretim yaptığı dönemde, suya bırakılan atıklar bahane edilerek, Afşin-Elbistan B Termik Santralinin suyu, A Santralinin pompa istasyonundan verilmişti. Şimdi ise şeker fabrikasında üretim bitti. Su gayet berrak ve temiz akıyor. Ceyhan Nehri’nin doğduğu noktadan su alınmakta neden ısrar ediliyor? O gün her iki santrale buradan su alabilen yöneticiler, şimdi neden diğer pompa istasyonunu tercih etmiyorlar? Ceyhan’ın bu şekilde bataklığa dönmesine neden göz yumuyorlar?” diyerek, tepkilerini dile getirdiler.

Ceyhan’ın temizliği konusunda KASKİ’yi aradıklarını da ifade eden vatandaşlar, “KASKİ’yi aradığımızda, nehrin Pınarbaşı kaynağında yeteri kadar su olmadığı için, yüzer biçerin yüzemediğini, bataklığa saplandığını ifade ediyorlar. Su yüzeyinin düzenli bir şekilde temizlenebilmesi için, su seviyesinin biraz daha yükselmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Santraller bu şekilde su almaya devam ettiği müddetçe, buradaki su seviyesinin yükseleceğine ihtimal vermiyoruz. Her iki santralin yöneticisi de bir araya gelerek, santrallerin suyunu Battal Köprüsü altındaki pompa istasyonundan almak için çaba harcamalarını bekliyoruz. Santrallerin çalışabilmesi için suya ihtiyacı var. Buradaki suyun hoyratça kullanılması, doğa kadar santralleri de etkileyecektir. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz” dediler.



