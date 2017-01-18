Santralden bölgeye kül yağıyor

Baca gazı arıtma sistemi olmadan 32 yıldır çalışan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ndeki filtre sisteminin, tamamen tıkanması nedeniyle bölgeye kül yağdırdı.

Bacalardan atmosfere dağılan kül ve kirliliğe santralin hemen yanı başında bulunan Alemdar ve Çoğulhan Mahalleleri’nde yaşayan vatandaşlar maruz kalırken, bölgedeki kar da renk değiştirerek siyaha dönmesine neden olduğu iddia edildi.

Çeşitli çevre örgütlerinin, Türkiye’deki insan sağlığı ve doğaya en zararlı santralleri sıralamasında ilk sıralarda yer verdiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali, kurulduğu günden bugüne kadar baca gazı arıtma sistemi olmadan faaliyet gösteriyor. Özellikle insan sağlığı noktasında büyük önem arz eden bu sistemin eksikliği, ortasında bulunduğu Elbistan ve Afşin ilçelerindeki insanların başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa yakalanma gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor. Çevreyi kirlettiği gerekçesiyle vatandaşların ve birçok çevreci sivil toplum kuruluşunun tepkisini çeken Afşin-Elbistan A Termik Santrali, daha önceki yıllarda da olduğu gibi yine kül yağdırması ile gündeme geldi. Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 ünitesiyle üretime devam eden Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nden ilk atmosfere ilk kül salınımı hafta başında gerçekleştiği bildirildi. Santrale yakın bölgelerde toprağı örten kar tabakasının beyazdan siyaha dönmesi, bu salınımın diğer günlerde de devam ettiğinin en büyük göstergesi oldu.

En son 2015 yılı Eylül ayında pnomatik kül taşıma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle bacadan çevreye kül yağdıran Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde son birkaç gündür meydana gelen olayın sebebine ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı. Santraldeki mevcut filtrelerin tamamen devre dışı kalması ya da dolması sonucunda külün bacalardan atmosfere verildiği değerlendiriliyor. Afşin-Elbistan Termik Santrali, günlerdir atmosfere kül saçmasına ve bölgede yaşayan vatandaşların büyük tepkisine rağmen halen 2 üniteyle üretime devam ediyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile B Termik Santrali’nin bacalarından çevreye yaydığı kükürtdioksit, kül ve diğer maddeler dolayısıyla santral çevresindeki siyaha bürünen kar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile belgelendi. 2 yıl önce de aynı durumun yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, bacasında filtre olmadan çalışan A Termik Santrali nedeniyle zehir soluduklarını ve yaşamlarının yavaş yavaş ellerinden alınmaya devam ettiğini belirttiler. Kar tabakası üzerindeki külün ve diğer zehirli maddelerin, santrallerden çevreye yayılan kirliliğin en basit örneği olduğunu kaydeden vatandaşlar, bu duruma çare bulunması gerektiğini bir kez daha vurguladılar.

Yaşanan çevre felaketinin bir an önce sona erdirilmesini isteyen mahalle sakinleri, “Kar beyaz yağar. Ama santrallerin olduğu bölgeye yağan karın rengi siyah oldu. Neden? Termik santrali zehir saçıyor. Bölgeye kar yağdığında da bu siyah kül görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu zehri bizler yutuyoruz. Bölgemizde kanser vakası geçmişte çok düşüktü. Şimdi çok sayıda vatandaş, hastane köşelerinde bu hastalıkla mücadele ediyor ve yaşamını yitiriyor. Bunun önüne geçilmesi için ne yapmak gerekiyor? Artık sesimizi birileri duysun” şeklinde tepki gösterdiler.



