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Santralde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen 27 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.

Santralde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen 27 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Çelikler Holding’in işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde taşeron firmada çalışan 27 yaşındaki Okan Sönmez isimli işçi, santralin 4.ünitesinin kazan bölümünde tamirat yaparken, üzerinde durduğu kalas kırıldı. Sönmez, 44 metre yükseklikteki saldan 12 metreye düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kazandan çıkarılan Sönmez, 112 ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sönmez’in, Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Sönmez’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Elbistanlı 2 hafta önce

Bir haftada iki işçi birinin bacağı koptu şimdide bir fidan soldu özel işletme para için insan sağlığını düşünmüyor emniyetini almıyor demekki.

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Erdoğan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun eyyy çeliklerin sesi buruda yazamayaydınız parayı azmı verdiler iş kazasını yazmıyorsunuz

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B çalışanı 2 hafta önce

Tedbir alınmazsa daha birçok canımızı kaybederiz düzenli iş güvenliği lâzım bir ay içinde iki canımızı kaybettik

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Alp eren polat 2 hafta önce

Öncelikle merhuma Allahtan rahmet dilerim yakılarının başı sağolsun o bölgede bende çalıştım iş güvenliği diye bişey yok hadi hadi var insanın önemiyok yani amaç teşeron firma cebini doldursun gerisi yalan bir can daha körü körüne ölüme gitti yetkilerden ricam iş güvenliği uzmanlarının orayı denetlemesi gerek yok dahaa çok canlar gider...

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Mustafa 2 hafta önce

Allah rahmet etsin diyelim neden nasıl oldu, önlenebilirmiydi diye sormayalım, rahmet konusu Allahın işi, ancak ona karışıyoruz..

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Mustafa 2 hafta önce @Mustafa

Mevlüt Bey, ölene Allah rahmet etsin diyorum, ancak bu olay rahmet dilemekle geçiştirilmesin, iş güvenliği ile ilgili tedbirler alınmış araştırılsın, sorumlusu cezalandırılsın, bir daha böyle bir acı yaşanmasın diyorum...

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vatandaş 2 hafta önce @Mustafa

bu çocuğun yerinde kendi evladın, kardeşin, yeğenin vs. olsa aynı düşüncede olurmuydun çok merak ediyorum.

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mevlut 2 hafta önce @Mustafa

bu ne bicim düsünce tedbir alma sonra rahmet isine karisilmaz deyiver. Allah akli tedbir de alin diye veriyor. Insanlar ölüyor ocaklar sönüyor sen hala isletmeciye arka cikiyorsun yazik.

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Canpare 2 hafta önce

Yanar yürek her ayrılıkta
Bir ana bir gardaş bir eş
Ve daha niceleri
Damla damla akar göz yaşları
Her ölüm erken her veda acı
Mekanın cennet olsun delikanlı

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Sevilay 2 hafta önce

Yeter artık Çelikler Holding Firması Kapatılsın .!

Son birkaç hafta içindeki iş kaza sayısı 10 un üzerinde ve son bi kaç haftadır en az 2 ölüm var eli-kolu kesilen mi dersiniz ayağı kopan mı hepsi de var. iş güvenliği sıfır (0) dercesinde denetim yok. Sizin çalıştırdığınız firma da yürüttüğünüz iş de yerin dinine batsın!

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İhsan mıhcı 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun

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