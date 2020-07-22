Santralde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen 27 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Çelikler Holding’in işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde taşeron firmada çalışan 27 yaşındaki Okan Sönmez isimli işçi, santralin 4.ünitesinin kazan bölümünde tamirat yaparken, üzerinde durduğu kalas kırıldı. Sönmez, 44 metre yükseklikteki saldan 12 metreye düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kazandan çıkarılan Sönmez, 112 ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sönmez’in, Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Sönmez’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



