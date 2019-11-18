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Santral sahasına 2 bin 500 fidan dikildi

Afşin-Elbistan Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından santral sahasına ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında 2 bin 500 adet fidan dikildi.

Santral sahasına 2 bin 500 fidan dikildi

Afşin-Elbistan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karakaş, santral sahasının ağaçlandırılması kapsamında 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesine destek olmak istediklerini belirten Karakaş, “Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuldu. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan fidan dikme kampanyasına katkı sunmak amacıyla santral sahamızda 2 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiği 11 Kasım tarihinden başlamak kaydıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk ve 2 bin 500 adede ulaştık. Ağaçlandırma sahası olarak da, soğutma kuleleri ile tribünlerin olduğu bölgeyi seçtik. Bu bölgede yeşil bir kuşak oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarının önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade eden Afşin-Elbistan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karakaş, “Başta santral alanı olmak üzere linyit alanında da fidan dikme çalışmalarımız devam edecek. Biz, firma olarak tüm Türkiye’de büyük destek bulan kampanya şimdilik 2 bin 500 fidanla katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde daha kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri için de gerekli planlamalarımızı yapıyoruz. Bu yöndeki sosyal sorumluluğumuzu yerine getirme amacındayız. Sadece işletmelerimizin olduğu bölgeler değil, Elbistan ve Afşin ilçelerimizdeki diğer ağaçlandırma projelerine destek sunmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.


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