Şanlıurfa'da 1 Mayıs'ta yaralanan işçilerden 5'inin tedavisi sürüyor

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Hak-İş İl başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 5'inin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü söyledi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Gülbaba, yaralılardan bir kısmının sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini de kaydetti. Gülbaba, "Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi gören arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yine hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerini ve taburcu olan arkadaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik" dedi. Gülbaba, kazanın, kutlama için Şanlıurfa'ya gelen 30 binden fazla işçi olmak üzere tüm Türkiye'yi yaraladığını belirterek, "Kayıplarımız dışındaki yaralılarımızın durumu iyidir. Şu anda Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere 5 arkadaşımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. Diğer arkadaşlarımız taburcu oldu, oldukça iyiler. Sağlıklarına kavuştuktan sonra, konfederasyonlarımızla birlikte bu arkadaşlarımızla süreci paylaşmaya devam edeceğiz. Bir daha böyle bir kazayı inşallah kimse yaşamasın" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.