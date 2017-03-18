Şanlı Zafer 102 yaşında

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da programlar düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk program, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Buradaki törende, Elbistan Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk tören sona erdi.

Gün nedeniyle Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı ise, İstiklal İlkokulu Salonunda düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hasan Biber’in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sürdü.

Biber, yaptığı konuşmada, şu cümlelere yer verdi:

“Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yâd etmek, Çanakkale Zaferini kutlamak ve şehadetin 102. yılında aziz şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türk milleti kendisine karşı bin yıldır devam etmekte olan suikastların en son ve en büyük halkalarından biriyle karşı karşıya gelmişti. Bir asır önce yüz binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağırıldı. Eğer amaç vatan savunması ise, eğer amaç hürriyet davası ise, biz buna savaş diyemeyiz. Bu milletimizin Anadolu’da ölüm-kalım mücadelesi idi. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle gururlanmak değil. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır.”

Konuşmanın ardından, Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Çanakkale Zaferi ve kahramanlık türkülerinin ardından program sona erdi.

Törene; Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Yağar, Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi İlyas Kebeli, şehit aileleri ve gaziler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



