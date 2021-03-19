Sandıktan ‘grev’ çıktı

Oylama sonuçlarını değerlendiren Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, grev için oy kullanan işçilerin emeklerine, alın terlerine ve kendi geleceklerine sahip çıktığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin, 2021 yılında alacakları ücreti belirlemek için Hizmet-İş Sendikası ile başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Büyükşehir Belediyesinde de çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına bağlı 2 bin 841 işçiye, 3 bin 300 TL’lik ücret teklif edilmesi üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin, asgari ücretin çok az üzerinde bir rakam önerisinin, kabul edilmemesi nedeniyle sendika yetkililerince grev kararı alınmıştı.

Sendikanın bu kararının ardından grev yapılıp yapılmayacağını belirlemek amacıyla İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü nezaretinde sandık kuruldu. İşçiler, grev kararına ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermek için sandık başına gitti. Grev oylaması, gizli oylama şeklinde yapıldı. Oylama sonucunda 1528 işçi greve gidilmesi yönünde tercihini ‘evet’ olarak belirlerken 165 işçi de ‘hayır’ oyu kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, oylamanın neticesini ‘mükemmel bir sonuç’ olarak değerlendirdi.

Başkan Çınar, “Değerli işçi kardeşlerime kendi alın terlerine ve emeklerine saygı gösterdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Oylamaya yoğun bir katılım oldu. Çıkan oy sayısı da bizleri mutlu etti. Bu sonuç ileriki günlerde uzlaşacağımız anlamına geliyor. İnşallah da ben buradan bir uzlaşı çıkacağına kalpten inanıyorum. Gerçekten de mükemmel bir sonuç. İnşallah sonu hayırlı olur” şeklinde konuştu.