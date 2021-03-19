Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş bayramını değerlendirdi
Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş...
44 şehidimizin emanetleri Şehitler Müzesi’nde sergileniyor
44 şehidimizin emanetleri Şehitler Müzesi’nde...
Elbistanlılar 1 metreküp su için ne kadar ödüyor?
Elbistanlılar 1 metreküp su için...
Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip
Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip...
banner162

Sandıktan ‘grev’ çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen zam görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrasında sandık başına giden işçilerden 1528’i grev için ‘evet’ oyu kullandı. 165 işçi ise greve ‘hayır’ dedi.

Sandıktan ‘grev’ çıktı
banner167

Oylama sonuçlarını değerlendiren Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, grev için oy kullanan işçilerin emeklerine, alın terlerine ve kendi geleceklerine sahip çıktığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin, 2021 yılında alacakları ücreti belirlemek için Hizmet-İş Sendikası ile başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Büyükşehir Belediyesinde de çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına bağlı 2 bin 841 işçiye, 3 bin 300 TL’lik ücret teklif edilmesi üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin, asgari ücretin çok az üzerinde bir rakam önerisinin, kabul edilmemesi nedeniyle sendika yetkililerince grev kararı alınmıştı.

Sendikanın bu kararının ardından grev yapılıp yapılmayacağını belirlemek amacıyla İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü nezaretinde sandık kuruldu. İşçiler, grev kararına ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermek için sandık başına gitti. Grev oylaması, gizli oylama şeklinde yapıldı. Oylama sonucunda 1528 işçi greve gidilmesi yönünde tercihini ‘evet’ olarak belirlerken 165 işçi de ‘hayır’ oyu kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, oylamanın neticesini ‘mükemmel bir sonuç’ olarak değerlendirdi.

Başkan Çınar, “Değerli işçi kardeşlerime kendi alın terlerine ve emeklerine saygı gösterdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Oylamaya yoğun bir katılım oldu. Çıkan oy sayısı da bizleri mutlu etti. Bu sonuç ileriki günlerde uzlaşacağımız anlamına geliyor. İnşallah da ben buradan bir uzlaşı çıkacağına kalpten inanıyorum. Gerçekten de mükemmel bir sonuç. İnşallah sonu hayırlı olur” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Sandıktan Grev çıktı