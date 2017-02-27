Sanayi Sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Elbistan’da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucunda 17 yaşındaki bir genç, ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 17 yaşındaki A.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında şehir merkezinde tartışma çıktı. Şehir merkezindeki tartışmanın ardından ayrılan taraflar, Yeni Sanayi Sitesi’nde tekrar bir araya geldi. Burada da devam eden ağız kavgası, bir anda büyüdü. Kavganın taraflarından biri, aracındaki pompalı tüfeği alarak A.K.’ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, A.K.’nin ayağına isabet etti. Yaralı genç, olay yerinden kaçarak bir işyerine sığındı. Pompalı tüfekli saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise aracıyla bölgeden uzaklaştı. İlk müdahalesi sığındığı işyerinde yapılan A.K., olay mahalline gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kameralarından alınan görüntülerle birlikte şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



