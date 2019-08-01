Sanayi sitesinde kaza: 1 yaralı

Elbistan’da sanayi sitesinde hafifi ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sanayi sitesi içerisindeki Ergenekon Caddesi ile 14.blok kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan D.’nin kullandığı 42 DBU 56 plakalı hafifi ticari araç, Hasan Y. idaresindeki 46 EU 998 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Turan D. yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün taşıdığı buğday çuvalları yere döküldü. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



