Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin başkanı Yunus Ağır oldu  

Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanlığı’nın olağan genel kurulu, site içerisindeki salonda yapıldı. Seçimler, Yunus Ağır ile Hasan Günbakmaz’ın adaylığı ile gerçekleştirildi. Genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından salt çoğunluğun sağlanması beklendi. Salt çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurul da başlamış oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel gurulda Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin mali bilanço ve denetim raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Raporların ibra edilmesi sonrasında oy kullanma işlemi başladı. Seçimlerde, 437 üyeden 265’i oy kullandı. Başkan adaylarından Yunus Ağır sarı, Hasan Günbakmaz ise beyaz pusula ile seçimlere gitti. Oylama sonucunda 202 oy alan Yunus Ağır, Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin yeni başkanı oldu. Diğer aday Hasan Günbakmaz ise 57 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Başkan Ağır’ın yönetiminde ise Bayram Budak, Rahmi Öztürk, Mete Erler ve Bektaş Güven yer aldı.

Seçim yarışını kazanan Yunus Ağır, şahsına ve yönetimine gösterilen teveccühten dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır, “Huzurlu bir seçim geçirdik. Sonuçta üyelerimiz tercihini şahsımdan ve yönetimdeki arkadaşlarımızdan yana kullandı. Oy versin ya da vermesin tüm üyelerimize teşekkürü borç bilirim. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde sanayi sitemizi büyütmenin ve esnafımızı güçlendirmenin derdinde olacağız. Sorunsuz, huzurlu bir sanayi sitesi için kollarımızı sıvayıp işe koyulacağız. Seçimin sonucu tüm sanayi esnafımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.