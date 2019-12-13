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Sanayi sitelerinde hava kirliliği denetimine başlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ‘Soluduğumuz Havayı Kirletmeyelim’ sloganı ile bir çalışma başlattı.

Sanayi sitelerinde hava kirliliği denetimine başlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önüne geçmek için Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği ‘Soluduğumuz Havayı Kirletmeyelim’ sloganı ile bir çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi heyeti, sanayi sitelerinde denetimlerde bulunarak hava kirliliği konusunda denetimlere başladıklarını ve gerek vatandaşların gerekse esnafların bu konuya duyarlı olmaları gerektiğini ifade ettiler. Esnaflara bu konuda hazırlanmış broşürler de dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde Küçük Sanayi Sitesinde ''Soluduğumuz Havayı Kirletmeyelim'' sloganıyla başlatılan bilgilendirme ve denetim çalışmaları kapsamında sanayi esnaflarına ısınma amaçlı sobalarda yağ, üstübü, plastik, naylon, bakalit vb. türevlerin kullanılmaması için broşür dağıtılarak yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla birlikte yağ sobası kullanmamaları ve sobalarda odun ve standartlara uygun kömür yakmaları konusunda denetim çalışmalarımız devam etmekte olup bütün ilçelerimizin sanayilerinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.


Yerel Manşetler
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Haluk 4 saat önce

Gidin santrali kapatin milletle dalgami geciyorsunuz.Gunluk 280 ton kul bosaltiyor siz bos islerle ugrasiyorsunuz

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