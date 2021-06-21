Sanayi kavşağında kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, S.T.’nin kullandığı 46 EH 909 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADY 842 plakalı hafifi ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi. Hafif ticari aracın sürücüsü, kazanın ardından hastaneye giderken; otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.T. ve diğer araçtaki Suriye uyruklu A.E. ile H.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.