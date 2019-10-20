Sanayi kavşağında kaza: 1 yaralı

Elbistan’da sanayi sitesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Sokak’tan sanayi sitesine geçiş yapmak isteyen Şahmendar T. yönetimindeki 46 VG 971 plakalı hafif ticari araç ile bulvar üzerinden Göksun istikametine ilerleyen Birsen Y.’nin kullandığı 01 ZH 038 plakalı cip çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü Birsen Y. yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



