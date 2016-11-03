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Sanayi esnafının sorunlarını dinlediler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir ve meclis üyeleri, Elbistan Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, istek ve sorunlarını dinlediler.

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Sanayi esnafının sorunlarını dinlediler

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir ve meclis üyeleri, Elbistan Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, istek ve sorunlarını dinlediler.

            Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Sorumlu Daire Başkanı Ali Mazhar Türk ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Demir, Fikri Aydın ve Turgut Akbaş, sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ettiler.

            Esnaflarla bir süre sohbet eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un selamını ileten büyükşehir heyeti, burada esnafların sorunlarını da dinlediler. Esnafların talepleri konusunda notlar alan büyükşehir heyeti, sanayi sitesi içerisinde meydana gelen trafik kazalarına karşı da, varsa işaret eksiklerinin en kısa zamanda giderileceğini ifade ettiler. 

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DOĞAN DOĞANCAN 2 ay önce

CANIM ELBİSTAN'IMIN SORUNLARINI DİNLEMEK GENEL SEKRETER YARDIMCILARINA KALDI.ELBİSTAN'IM 33 İL'DEN NÜFUS OLARAK BÜYÜK GÖNÜLLERİ VİLAYETİ, K.MARAŞ'DAN GELEN VATANDAŞLAR DİKKATİNİZE!..

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