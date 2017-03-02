Samsat’taki deprem, Elbistan’da da hissedildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem, Elbistan’da da hissedildi. Apartmanların üst katlarında oturan vatandaşların daha çok hissettiği sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Adıyaman'nın Samsat ilçesinde saat 14.07 sıralarında yerin 11,3 kilometre altında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kızılöz mevkii olarak açıklandı. Bu depremin ardından en büyüğü 4,4 şiddetinde olmak üzere 4 ayrı artçı sarsıntı yaşandı.

Deprem, Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok şehrinden hissedildi. Samsat’taki deprem, Elbistan’da da kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi en çok hissedenler ise, apartmanların yüksek katlarında oturanlar oldu. Bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarken, depremin Elbistan bölgesinde herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.