Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Samsat’taki deprem, Elbistan’da da hissedildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem, Elbistan’da da hissedildi.

Bu haber kez okundu.

Samsat’taki deprem, Elbistan’da da hissedildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem, Elbistan’da da hissedildi. Apartmanların üst katlarında oturan vatandaşların daha çok hissettiği sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Adıyaman'nın Samsat ilçesinde saat 14.07 sıralarında yerin 11,3 kilometre altında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kızılöz mevkii olarak açıklandı. Bu depremin ardından en büyüğü 4,4 şiddetinde olmak üzere 4 ayrı artçı sarsıntı yaşandı.

Deprem, Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok şehrinden hissedildi. Samsat’taki deprem, Elbistan’da da kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi en çok hissedenler ise, apartmanların yüksek katlarında oturanlar oldu. Bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarken, depremin Elbistan bölgesinde herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58