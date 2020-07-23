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Saman yüklü kamyonun arkasında patenle tehlikeli yolculuk

Elbistan’da bir gencin, canını hiçe sayarak saman yüklü kamyonun arkasına tutunup patenle tehlikeli yolculuğu görenleri pes dedirtti.

Saman yüklü kamyonun arkasında patenle tehlikeli yolculuk
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Elbistan’ın en işlek yol güzergahlarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda pateniyle saman yüklü kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan genç, diğer sürücülerden birinin cep telefonu ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, tonlarca saman yüklü olan ve bulvar üzerinde hızla yürüyen kamyonun arkasına tutunan gencin, zaman zaman elini bırakarak yolda ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan patenli genç, bir süre bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.

Olayın gece yaşanması, tehlikenin dozunu ikiye katlarken, diğer sürücüler de duruma tepki gösterdi.





Yerel Manşetler
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Saman Yüklü Kamyonun Arkasında Patenle Tehlikeli Yolculuk
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Vatandaş 2 hafta önce

Düşüp öldüğü problem değik böylelerinin sonra ekmeğinin peşinde olan adam suçlu oluyor

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Halk 2 hafta önce

Öldügünün zararı yok suçsuz adamın başı yanacak.

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Kenan 2 hafta önce

Peki kamyon sürücüsü hani ekmeginin pesinde olan onun yaptigi dogrumu

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