Saman yüklü kamyon devrildi

Elbistan’da saman çuvallarıyla dolu olan kamyon, kapasitesinden fazla yükle dönüş yapmak istediği sırada devrildi. Kamyonetin sürücüsü, büyük şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Malatya Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dağ isimli sürücü, Elbistan’a bağlı Sevdilli Mahallesi’ndeki bir besiciye teslim etmek üzere 46 EJ 051 plakalı kamyonuna yüklediği saman çuvalları ile yola çıktı. Adnan Menderes Bulvarı’ndan Malatya istikametine dönüş yapmak isteyen kamyon, saman çuvallarının yüksek olmasından dolayı devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucunda saman çuvalları etrafa savrulurken sürücü Dağ ise, araçtan yara almadan çıktı. Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı’nın Malatya istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yola saçılan saman çuvalları, vatandaşlar tarafından başka bir kamyona yüklendi. Devrilen kamyon da vinç yardımıyla düzeltildi.

Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik normale döndü.









