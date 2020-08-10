Saman fiyatları tavan yaptı

Elbistan Ovası’nda buğday hasadı tamamlandı. İlçe genelindeki besiciler ve hayvan yetiştiricileri, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için hasadın başladığı ilk günden itibaren saman temini için hummalı bir çalışma yürüttü. Elbistan’daki besicilere ek olarak, başta Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi illerdeki besicilerden gelen yoğun talep, saman fiyatının da dövizle yarışmasına neden oldu.

İlk başlarda 500 TL’den alıcı bulan samanının fiyatı, bir ay içerisinde tavan yaptı. Saman, 750-800 liradan alıcı bulurken; Elbistan’dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine saman gönderen çiftçiler, il dışından gelen talebe yetişemediklerini belirttiler.

Çiftçiler, “Saman fiyatlarında artış söz konusu. İç piyasadan çok il dışından talep var. Kamyonlarla Doğu ve Güneydoğu illerine saman gönderiyoruz. Karadeniz’e bile saman gönderiliyor. Bu işi ticari olarak yapan kişiler, çiftçilerden aldıkları samanı presleyip çuvallayarak kamyonlarla il dışındaki besicilere götürüyor. Hasadın ilk günlerinde 500 TL’den satıyorduk. Fiyatlar, şimdilerde ise 800 liraya ulaştı. Saman, altın oldu desek doğru olur” şeklinde konuştular.







