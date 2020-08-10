banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saman fiyatları tavan yaptı

Elbistan’da hasadın başladığı ilk günlerde 500 liradan alıcı bulan samanın fiyatı, başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere ülkenin birçok noktasından gelen yoğun talep doğrultusunda tavan yaptı.

Saman fiyatları tavan yaptı
banner17
banner43
 Elbistan Ovası’nda buğday hasadı tamamlandı. İlçe genelindeki besiciler ve hayvan yetiştiricileri, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için hasadın başladığı ilk günden itibaren saman temini için hummalı bir çalışma yürüttü. Elbistan’daki besicilere ek olarak, başta Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi illerdeki besicilerden gelen yoğun talep, saman fiyatının da dövizle yarışmasına neden oldu.

İlk başlarda 500 TL’den alıcı bulan samanının fiyatı, bir ay içerisinde tavan yaptı. Saman, 750-800 liradan alıcı bulurken; Elbistan’dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine saman gönderen çiftçiler, il dışından gelen talebe yetişemediklerini belirttiler.

Çiftçiler, “Saman fiyatlarında artış söz konusu. İç piyasadan çok il dışından talep var. Kamyonlarla Doğu ve Güneydoğu illerine saman gönderiyoruz. Karadeniz’e bile saman gönderiliyor. Bu işi ticari olarak yapan kişiler, çiftçilerden aldıkları samanı presleyip çuvallayarak kamyonlarla il dışındaki besicilere götürüyor. Hasadın ilk günlerinde 500 TL’den satıyorduk. Fiyatlar, şimdilerde ise 800 liraya ulaştı. Saman, altın oldu desek doğru olur” şeklinde konuştular.



 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Saman Fiyatları Tavan Yaptı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.