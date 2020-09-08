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Saloon Nergis yeni yerinde hizmete açıldı

Saloon Nergis, yeni yerinde Elbistanlı bayanlara hizmet vermeye devam ediyor.

Saloon Nergis yeni yerinde hizmete açıldı
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 Daha önce Ekinözü ilçesinde hizmet veren Saloon Nergis, 12 yıllık tecrübesiyle Güneşli Mahallesi Nusretler Sokak’ta 2 katlı yeni yerinde Elbistanlı bayanlara hizmet vermeye devam ediyor.
İşyerinin açılış kurdelesini Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz ve işletme sahibi Nergis Taşdemir birlikte kestiler.
Daha geniş ve ferah bir ortamda hizmet vermeye devam edeceklerini belirten işletme sahibi Nergis Taşdemir, “Müşterilerimize daha rahat ve konforlu bir ortamda hizmet verebilmek adına salonumuzu büyütme kararı verdik. Güneşli Mahallesi Nusretler Sokak’ta ferah bir ortamda tecrübeli ve konusunda uzman personellerimizle Elbistan’da tüm bayan müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni yerimizde saç tasarımı, türban tasarımı, profesyonel makyaj, manikür, pedikür, ombre sombre, röfle, perma, keratin cilt bakımı hizmeti veriyoruz. Yenilenen yüzümüzle Elbistan’da hizmet sunacağız. 12 yıllık deneyimimiz ve konusunda uzman personellerimizle Elbistanlı bayanların hizmetinde olacağız” dedi.

 



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