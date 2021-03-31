Salih Horuz, Sanayi Sitesi Kooperatif başkan adayı oldu

30 yıldır esnaflık yaptığı sanayi sitesinin tüm sorunlarını bildiğini belirten Horuz, “Tüm esnaflarımızla omuz omuza çalışacağız” dedi.

Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı’nın genel kurulu 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Yüzlerce esnafın yer aldığı ve Elbistan ekonomisinin can damarından biri olan sanayi sitesinin kooperatif başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim 30 yıldır mobilya imalatı ve marangozluk yapan Salih Horuz oldu.

Horuz, başkan adaylığı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bugüne kadar yapılmamış olan birçok hizmeti esnaflarımıza getireceğiz” dedi.

Esnaflara dönük projelerini sıralayan Horuz, “Sanayi sitesi esnafımız için birçok proje hazırladık. Uzun yıllardır esnaflık yapmanın tecrübesinin yanı sıra dinamik bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. İlk proje olarak sanayi lokantası açacağız. Esnaflarımız için kâr elde etmeden sanayi sitesindeki esnaflarımızın hizmetine sunacağız. Tıpkı meclis lokantası gibi çalışacak. Esnaflarımız, dağıtılacak üye kartları ile buradan yemek yiyebilecek.

Kooperatifin eski binası, deprem yönetmeliğine uygun değil. Biz bu binayı yıkarak yerine daha işlevli ve modern bir işhanı yapacağız.

Ayrıca, Elbistan Belediyesi’nin hizmet alanı sanayinin gelişmesi için tek noktamız. Orayı satın alarak bölgede yeni dükkanlar yapacağız. Bu dükkanları da esnaflarımıza çok kolay ödeme şekilleri ile vereceğiz” şeklinde konuştu.

Dürüst bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan adayı Salih Horuz, “Esnaflarımıza şeffaf ve dürüst bir şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.