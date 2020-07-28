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Salih Er 42 yaşında

Salih Er 42 yaşında
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Yapraklı (Burtu) mahallesinden merhum Mustafa ve Hatice Er ailesinin oğlu, merhum Meded Er in yeğeni, Yusuf, Hayrullah, Seyfi, Aydın, ve Nedim Açer kardeşlerin yeğeni, Cuma, Saffet, Zekeriye, polis memuru Ahmet, Fadime, Döndü, ve Zilfi kardeşlerin kardeşi Salih Er elim bir kaza sonucu 28,Temmuz 2020 günü vefat etmiştir .

Kur’an-ı Kerim’i Yapraklı (Burtu) mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır   

Taziye telefonu

0542 296 32 99 Saffet Er

0545 867 80 26 Ahmet Er


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Anahtar Kelimeler:
Salih Er 42 Yaşında
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Halil 1 hafta önce

Alla rahhmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun kardeşim

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Ali Akarsu Istanbul 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Mehmet Erman (Hoca) 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Sadi 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Niyazi Ceritli 1 hafta önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Israfil demirci 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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AKİF SELÇUK İSTANBUL 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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Sedat dal 4 gün önce

Allah rahmet eylesin.Mekani cennet olsun

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