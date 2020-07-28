Salih Er 42 yaşında

Yapraklı (Burtu) mahallesinden merhum Mustafa ve Hatice Er ailesinin oğlu, merhum Meded Er in yeğeni, Yusuf, Hayrullah, Seyfi, Aydın, ve Nedim Açer kardeşlerin yeğeni, Cuma, Saffet, Zekeriye, polis memuru Ahmet, Fadime, Döndü, ve Zilfi kardeşlerin kardeşi Salih Er elim bir kaza sonucu 28,Temmuz 2020 günü vefat etmiştir .
Kur’an-ı Kerim’i Yapraklı (Burtu) mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır
Taziye telefonu
0542 296 32 99 Saffet Er
0545 867 80 26 Ahmet Er
Alla rahhmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun kardeşim