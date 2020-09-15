Salgının Elbistan’daki durumu masaya yatırıldı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Nuri Öksüz ve Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’la pandemi süreci hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Nuri Öksüz tarafından il ve ilçe düzeyinde hasta sayıları, alınan/alınacak tedbirler, aktif Kovid-19 vaka sayıları, bulaşı süreçlerinde temaslılar ve filyasyon çalışmaları hakkında Kaymakam Demir’e detaylı bilgi aktardı.

İlçe Kaymakamı Özkan Demir; brifing sonrasında yaptığı değerlendirmede, İl Sağlık Müdürü Öksüz'e teşekkür ederek, “İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü nezdinde gerekli tedbirleri alan ilgili müdürlerimize teşekkür ederim. Fakat ülke genelinde yaşanan salgın nedeniyle önce tedbiri bizim almamız gerektiği yapılan toplantı ve vaka sayıları ile bir kez daha net olarak görülmüştür. Hem hasta hem sağlık çalışanı personelimize destek olabilmemiz için Elbistan olarak yapılacak tek şey "Evde kal Elbistan" diyoruz” ifadelerini kullandı.

Maske-mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları bir kez daha duyarlı olmaya çağıran Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şunları söyledi:

“Biz bu hastalığı evde kalarak, sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyen kurallarına riayet ederek hep birlikte yeneriz ve yeneceğiz. Kıymetli hemşerilerimizden ricamız odur ki; lütfen evde kalın zorunlu haller dışında evden çıkmayın. Çarşı, pazar ve dışarı çıkmanız gereken zorunlu hallerde mutlaka maske kullanın.”