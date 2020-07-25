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Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarın kredi borcuna erteleme imkanı

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarın ödenmeyen kredi borçlarının 3 ay ertelendiğini söyledi.

Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarın kredi borcuna erteleme imkanı
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 Başkan General, ertelenen kredinin anapara ve faizleri, vadesi gelmemiş diğer taksitlere eşit şekilde dağıtılacağının altını çizdi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören kooperatif üyesi esnaf ve sanatkarların, kooperatif kefaletiyle kullandığı kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini hatırlattı.

Başkan General, “30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi” dedi.

Başkan General, “Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan kooperatif kredilerinin Nisan-Mayıs-Haziran aylarındaki taksitleri 3 ay süreyle ertelenmişti. Kovid-19 salgını nedeniyle kredilerini ödemekte zorlanan esnaf ve sanatkarımızın kredilerinin bir daha ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarımızın kooperatifimiz kefaletiyle 30 Haziran 2020 tarihinden önce kıllanmış oldukları kredilerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasındaki taksitleri erteleme dönemi boyunca işleyecek kredi faizi ile birlikte kalan taksitlere eşit olarak eklenecektir” bilgisini aktardı.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacağını kaydeden Başkan General, “Bu taahhütnameler, kooperatifimiz tarafından topluca ilgili banka şubesine verilecektir. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır” şeklinde konuştu.

 


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Salgından Etkilenen Esnaf Ve Sanatkarın Kredi Borcuna Erteleme Imkanı
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Abdullah Çalışkan 2 hafta önce

çok çok teşekkür ederim esnafın ve vatandaşın halinden anlayan sayın cumhurbaskanima sayın maliye bakanı ma teşekkür bütün yekililere

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