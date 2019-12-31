Salça fabrikasının arsa tahsisi yapıldı

10 dönümlük alanda kurulacak salça fabrikası, paketleme tesisi ve soğuk hava deposu ile birlikte kompleks olarak hizmet verecek ve yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2019 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, OSB Müdürü Durdu Mehmet Çiçek katıldı. 2019 yılının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, Elbistan Girişim Grubu tarafından kurulacak salça fabrikası, paketleme tesisi ve soğuk hava deposu için 10 dönümlük alanın tahsisi yapıldı.

Toplantı sonunda Elbistan Girişim Grubu adına açıklama yapan iş insanı Hacı Kaya oldu. Amaçlarının Elbistan’ı kalkındırmak ve istihdam sağlamak olduğunu belirten Kaya, “Yıllardan beri memleketime faydalı olmaya çalışan iş adamıyım. Elbistan’da benim gibi memleketine yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızla OSB’de paketleme, soğuk hava deposu ve salça fabrikası kurmaya karar verdik. Bu amaçla da Elbistan Girişim Grubu adı altında bir kooperatif kuruyoruz. Elbistan’ın ekonomisine ve istihdamına canlılık kazandırmak için bu yola çıktık. 50-100 kişi arasında bir istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. İleriki dönemlerde de yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy ise, “Hacı Kaya Bey nezdinde Elbistan Girişim Grubu’ndaki iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli bir adım attılar. Elbistan’da istihdam oluşturacaklar. İstihdam demek, yatırım demek Elbistan’a katkı demektir. ETSO olarak bunu çok sevinçle karşıladık” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin çok iddialı yatırımlara ev sahipliği yapacağına olan inancını paylaştı.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Hacı Bey’e teşekkür ediyorum. Kendisi, Elbistan’a ve ekonomisine inandı ve sermayesini Elbistan’a yatırdı. OSB’de ihracatı hedefleyen, büyük iddia ve idealleri olan bir yatırıma imza atıyorlar. Elbistan Girişim Grubu adı altında birleşerek özellikle yurtdışı sermayesini Elbistan’a davet ediyorlar. Elbistan’ın evlatlarını, ilçemizin kalkınması için Elbistan’a davet ediyorlar. Bu son derece anlamlı ve önemli bir karar. Kendisini tebrik ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi’nde Sayın Kaymakamımızın önderliğinde gerçekten çok iddialı yatırımlar yapacağımıza inanıyorum. Bakanımız Sayın Mahir Ünal Beyefendinin, kuruluşundan günümüze gelinceye kadar OSB’ye çok büyük katkıları oldu. Malatya’dan demiryolunun getirilmesi, Burasının dünya pazarına açılması ve buradaki firmalarımızın ihracat yapabilir noktaya gelmesi noktasında ciddi bir çabası var. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’tan ciddi bir tekstilci firmayı Elbistan’a yönlendirmişti. Onlar da fabrikanın temelini inşallah 1 ay içerisinde atacaklar. Sayın Bakanımıza da bu anlamda çok teşekkür ediyorum.

Bir memleket kalkınacaksa, iddiaları ve idealleri varsa, küresel anlamda da bir marka çıkarmak gibi hedefleri varsa bu el birliği ile oluyor. Bakanımızın daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Teşviklerin ilçe düzeyinde yeniden düzenleneceği ile ilgili. Bunun çıkmasını da bekliyoruz. Artık Kahramanmaraş’ın bütününe gelen teşvik değil Elbistan’a özel bir teşvik demek. “

Elbistan’ın, özellikle tarım ürünleri ihracatında ülke çapında söz sahibi olan firmaları bünyesinde barındırdığını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Türkiye’de kendi sektöründe ilk 3’e giren, Kahramanmaraş’ta kendi sektöründe ihracat rekoru olan firmalar Elbistan’dan. 26 ülkeye ihracat firmamız var. Yine bir başka firmamız 13 ülkeye ihracat yapıyor. Ve bu firmalarımız artık organize sanayide kendilerine yer ediniyorlar. Mutlulukla ifade ediyorum ki; birkaç yıllık ihracat taleplerini almışlar, araya başka sipariş de kabul edemiyorlar. Bu, bizi son derece umutlandırıyor. Elbistan ekonomisine, ülke ekonomisine ne kadar büyük katma değer üreteceğini gösteriyor. Bu anlamda tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Elbistan’a inanan, güvenen, sermayesini buraya getiren yatırımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, yatırımcıları Elbistan’dan uzaklaştırmaya çalışanların, ilçeye en büyük ihaneti yaptıklarının da altını çizerek, “Hiç kimse anlamsız ve gereksiz yere ülkenin ve şehrimizin enerjisini lütfen almasın. Bu memlekete inanan insanların önünü açmamız gerekiyor. Anlamsız ve gereksiz tartışmalarla idareleri zaafa düşürmek, yatırımcıları Elbistan’dan uzaklaştırmak, bu memlekete yapılacak en büyük ihanettir. Dağda bize kurşun sıkanlarla bu adamların hiçbir farkı yok. Hiç kimse haddini de hukukunu da aşarak yatırımcıları ürkütmesin. Elbistan’ın ekonomisi ile ilgili bu çalışmalara ve çabalara gölge düşürmesin” dedi.

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir de, OSB’nin büyük ivme kazandığını vurguladığı konuşmasında, şunları söyledi:

“OSB’nin yeni yönetimi olarak, daha önceki çalışmaların üstüne ilaveler ve katkılar yapmaya çalıştık. Yıl içinde el birliği ile çok büyük mücadele ve emek verdik. Sayın Bakanımızın himayelerinde; Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Sanayi Odası Başkanımızın, yönetim kurulumuzun ve işadamlarımızın da gayreti ve destekleri ile belli ölçülerde mesafeler kat ettik. Daha gideceğimiz yol var ama kurumsallaşma ve altyapı noktasında ilerleme kaydettik. Düze çıkma noktasında önemli aşama aldık. Bu çalışmalarımız yeni yılda da devam edecek. OSB’mizi, her anlamda daha iyi noktaya getirme noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. OSB’miz iyi yolda. Bugün de değerli yatırımcımız Hacı Kaya Bey’e yer tahsisinde bulunduk. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah OSB’mizi iyi günler bekliyor.”