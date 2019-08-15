Saksıda yetiştirilen kenevire jandarmadan operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesine bağlı bir şahsın, evinde esrar imalatına yönelik olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyon sonucunda evin balkon kısmında konulan saksılar ile bahçede toplam 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan A.İ.E isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sonu gelmez pislikler