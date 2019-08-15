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Saksıda yetiştirilen kenevire jandarmadan operasyon

Afşin ilçesine bağlı Kötüre Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda, evin eklentileri ve saksıda yetiştirilen 32 kök kenevir ele geçirildi.

Saksıda yetiştirilen kenevire jandarmadan operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesine bağlı bir şahsın, evinde esrar imalatına yönelik olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyon sonucunda evin balkon kısmında konulan saksılar ile bahçede toplam 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan A.İ.E isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 




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Vatandas 1 hafta önce

Sonu gelmez pislikler

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vatandaş. 1 hafta önce

ne varsa avşun'da var.

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