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Saklı cennet Yeşilgöz, ziyaretçilerini yenilenen yüzüyle karşılayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin önemli doğa turizmi bölgelerinden Yeşilgöz’de başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Ayrıca bölgeye kazandırılan 2.5 kilometre uzunluğundaki arterle birlikte ziyaretçi sayısı artırılacak.

Saklı cennet Yeşilgöz, ziyaretçilerini yenilenen yüzüyle karşılayacak
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini turizme kazandırıyor. Bu kapsamda, Tekir Mahallesi’ne bağlı Yeşilgöz’de bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan mesire alanı çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor. Toplamda 33 bin metrekare genişliğe sahip alanda yapılacak yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları çalışmalarında sona gelindi. Yeni kazandırılacak otopark alanı için devam eden çalışmalar ise sürüyor. Ayrıca bölgeye şehir içinden ulaşım sağlayan arter de yenileniyor. Kullanılamaz hale gelen toplam uzunluğu 2 bin 500 metre uzunluğundaki deforme arter genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bölgede süratle devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Tekir Mahalle Muhtarı Ali Akkoyun, “Yeşilgöz Mesire Alanı Kahramanmaraş’ın gizemli cennetidir. Hayalim Yeşilgöz’ü yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktı. Hayalimi Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ilettiğimde burada çalışmaları derhal başlatacağını söyledi. Ekipler burada yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarla Yeşilgöz’e yeni yürüyüş yolları, kamelya, büfe ve mangal alanları kazandırılıyor. Ayrıca Yeşilgöz’e ulaşımı sağlayan arter de ekipler tarafından yenileniyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere tüm ekibine şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

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