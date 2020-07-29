Şakalar, okurlarını iki kitapla selamladı

İlk kitabı olan “Kayıp Kişilikler Parkı” 2016 yılında çıkan yazar, yeni kitaplarla yazı serüvenine devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve hikayeler yayımlamaya devam eden Şakalar, “Taş ve Öfke”de toplumda normal gibi görünen ama aslında normal ve garip olan olaylara ve durumlara parmak basıyor, okuru zaman zaman silkeleyip sarsıyor. Bunun yanında insanlığa ve dünyaya seslendiği heyecanlı ve şiirsel metinlerde ölümün yakınlığını hatırlatıp insanı kendine bakabilmeye çağırıyor.

“Taş ve Öfke”nin ilerleyen sayfalarında okuru, Bosna’nın Bilge Komutan’ı Aliya İzzetbegoviç, Mısır’ın şehit lideri Muhammed Mursi, Doğu Türkistan’ın mazlum halkı ve Suriye savaşının ortasında kalakalmış çocukların onca acıya inat gülümseyişleri karşılıyor.

Yazmayı okumanın, düşünmenin ve insan kalabilmenin bir zekatı olarak gören yazar, “Sevda Durağı”nda ise masumiyet ve samimiyetle örülmüş çocukların büyük sevdalarını, Elbistan yöresinde kullanılan söyleyişleri, kalabalık aile hayatını, insan hallerini, hayatın tökezlemelerini, hayal kırıklıklarını, Kalealtı’ının yaralı balıklarını, köy öğretmenlerinin ruh dünyalarını, çocukların gözünden Ashab-ı Kehf algısını, köy çocuklarının kalp ısıtan, küçük mutluluklarla örülmüş büyük dünyalarını anlatıyor.

Kitapyurdu Yayıncılık etiketiyle çıkan kitaplar, Şakalar’ın denemede ve hikayede bir üslup oluşturduğunun da işareti. “Taş ve Öfke” ve “Sevda Durağı”nda bu söyleyişler, derin gözlem gücü ve baş döndürücü cümle kalıpları daha da belirginleşiyor.

Aynı zamanda Kahramanmaraş’tan doğan Türkiye ve dünyaya ses veren www.okkesinheybesi.com kültür-edebiyat e-dergisinin editörlüğünü yapan yazarın hikayelerinde yer yer yaşanmışlık kokusu hissediliyor,bu da yazarın bulunduğu toplumdan beslendiğini aynı zamanda çağının tanığı olduğunu da gösteriyor.

Elbistan’ın bir çocuğu olduğunu unutmayan ve bunu hikayelerinde çoğu kez işleyen Yazar Ahmet Şevki Şakalar, yeni kitaplarla uzun soluklu bir yazı yolculuğunun devam edeceğini müjdeliyor. Dumanı üstünde yeni kitaplar nitelikli okurun nazarını ve takdirini bekliyor.





