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Saka kuşu avcılarına operasyon

Göksun ilçesinde yasadışı olarak canlı mühre ile saka kuşu avlayan Suriye uyruklu kişiler yakalandı. Söz konusu kişilere, 5 bin TL idari para cezası kesildi.

Saka kuşu avcılarına operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesi kırsalında Suriye uyruklu kişilerin yasadışı olarak saka kuşu avladığı ihbarı üzerine Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, jandarma ile birlikte operasyon düzenledi. Avlanılan bölgeyi tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Baskın sonucunda canlı mühre olarak kullanılan 2 adet saka kuşu, ses cihazı ve ağ düzeneği ele geçirildi. Operasyon sonucu yasadışı olarak avlanan yabancı uyruklu kişilere, Av Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 5 bin TL idari para cezası kesildi. Avda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Canlı mühre olarak kullanılan saka kuşları da doğaya salındı.

 


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