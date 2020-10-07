Sait Kılınç, Tes-İş Sendikası başkan adaylığını açıkladı

Başkan adaylığına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Sait Kılınç, işçinin alın terine sahip çıkmayı en büyük görev sayacaklarını söyledi.

‘İşçi sınıfının yeni limanı olacağız’ diyen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Afşin Şubesi başkan adayı Sait Kılınç, tüm işçiler arasında birlik ve beraberliği sağlayacaklarının da altını çizdi.

Kılınç, şunları söyledi:

“Emekçileri birleştirmeyi hedefleyen bir sendikal anlayışla ilerleyeceğiz. Genç, dinamik ve etkin olarak sahaya indik. Bütün işçi kardeşlerimizin yanında olacağız. Hiçbir emekçi ağabeyimiz ve kardeşimiz arasında ayrım gözetmeden sendikacılık yapacağız. İşçilerimizin her anlarında yanlarında olarak alın teri ile kazandıkları haklarına sahip çıkacağız. Bu süreçte bizlere destek veren ve vermeyen tüm emekçi kardeşlerime ve ağabeylerime teşekkür ediyorum. Seçimlerin, başta emekçiler olmak üzere tüm camiaya hayırlara vesile olmasını diliyorum.”