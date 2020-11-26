Şairlerin kalemleri Elbistan için yarışacak

Kentin, tarih boyunca biriktirdiği zengin kültür mirasına katkı sunmak isteyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’la ilgili kurduğu hayali, hasreti, vuslatı ve şehre dair güzellikleri anlatan en güzel şiirin yazılması için harekete geçti.

Şehirlerin, insanlar açısından sadece bir yaşam alanı olmakla kalmayıp yeri geldiğinde şarkılara, türkülere ve şiirlere ilham verdiğini ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şairler diyarı Elbistan’ın da bu yönde özel bir yerinin olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Kendisine şiir yazdıran şehir Elbistan’ımız türküleri, deyişleri ve ağıtları ile zengin bir tarih ve kültür geçmişine sahip. İlçemizin bu birikimini sözlü ve yazılı olarak dile getiren şairimiz ve yazarlarımız var. Hepsi de dizeleri ve yazıları ile şehrimize, kültürümüze dair çok özel çalışmalara imza atıyorlar. Elbistan Belediyesi olarak bu güzelliğe güzellik katmak ve en özelini ortaya çıkarmak için ana teması Elbistan olan bir şiir yazılması amacıyla yarışma düzenliyoruz. Başta şairlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.”

Başkan Gürbüz, “Belki Ceyhan’ın mırıldanışı, Pınarbaşı’nın, Kaynarca’nın yakamozları, maviliği, Şardağı’nın heybeti, tarihin izlerini taşıyan sokaklarından ilham alacaklar. Şairlere, yazarlara ilham kaynağı olan ve yaşadıkları kentin ruhlarında bıraktığı izleri yansıtacaklar şiirlerinde. Kentimizin geçmişinden bugüne kadar gelen kültür ve yaşam kodlarını mısralarına dökecekler. Düşlerini kağıda aktaracaklar; belki de hatıraları, özlemlerin ve yaşanmışlıkları adeta resmedilecek şiirle. Yaşadıkları şehrin kapılarını farklı açacaklar, Elbistan’ı gönülleri ile dinleyip duyduklarını kalemle dile getirecekler. Bizler de bu şiirleri, oluşturacağımı jüri ve halkımızla birlikte değerlendireceğiz. Kaybedeni olmayan bu yarışmada birinci olarak en güzel Elbistan şiiri seçtiğimiz şairimizi de ödüllendireceğiz” ifadelerini kullandı.