Şair Mahir Başpınar’ın ilk şiir kitabı yayınlandı

Şair Mahir Başpınar’ın, ‘Talan Oldu Hayaller-Mahirce Şiirler’ isimli ilk şiir kitabı yayınlandı.

1961 yılında Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde doğan şair, ilk ve ortaokulu Çardak’ta, lise öğrenimini ise Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Askerlik sonrası AEL İşletme Müdürlüğü’nde göreve başlayan Mahir Başpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Şiire ortaokul yıllarında başlayan, lise ve askerlik dönemlerinde devam eden Başpınar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Halk Şairi unvanı verildi. Birçok antoloji kitapları ve dergilerde şiirleri yayımlanan Şair Mahir Başpınar, kaleme aldığı şiirlerini ‘Talan Oldu Hayaller’ isimli kitabında topladı.