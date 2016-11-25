Şair Hacı Hasan Uğur vefat etti

Elbistanlı Şair Hacı Hasan Uğur, 88 yaşında vefat etti.
Elbistanın Sesi Gazetesi’nde uzun yıllar şiirleri yayınlanan Hacı Hasan Uğur, 1995 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı yarışmada Türkiye birincisi olmuştu.
İlkokulu Elbistan’da, ortaokulu Malatya’da okuyan Şair Hacı Hasan Uğur’un; Sevda Saçtım Söğütlü’den (1995) ve Şardağı’ndan Bâd-ı Sabâ (2001), Kervanda Zaman (2005) ve Cınarın Gölgesi (2013) isimli şiir kitapları yayımlandı.
1995’te Kültür Bakanlığı’nın açtığı bir yarışmada Türkiye birincisi olan Uğur’un cenazesi, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben kılınacak namazın ardından, Söğütlü Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Allah rahmet eylesin.
Mekanni Cennet olsun.
Ugur ailesinin-Hüseyin abimin basi sag olsun!!