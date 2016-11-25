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Şair Hacı Hasan Uğur vefat etti

Elbistanlı Şair Hacı Hasan Uğur, 88 yaşında vefat etti.

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Şair Hacı Hasan Uğur vefat etti

            Elbistanlı Şair Hacı Hasan Uğur, 88 yaşında vefat etti.

            Elbistanın Sesi Gazetesi’nde uzun yıllar şiirleri yayınlanan Hacı Hasan Uğur, 1995 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı yarışmada Türkiye birincisi olmuştu.

            İlkokulu Elbistan’da, ortaokulu Malatya’da okuyan Şair Hacı Hasan Uğur’un; Sevda Saçtım Söğütlü’den (1995) ve Şardağı’ndan Bâd-ı Sabâ (2001), Kervanda Zaman (2005) ve Cınarın Gölgesi (2013) isimli şiir kitapları yayımlandı.

1995’te Kültür Bakanlığı’nın açtığı bir yarışmada Türkiye birincisi olan Uğur’un cenazesi, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben kılınacak namazın ardından, Söğütlü Mahallesi’nde toprağa verilecek.  

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Sükrü Ilhan Almanya 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin.
Mekanni Cennet olsun.
Ugur ailesinin-Hüseyin abimin basi sag olsun!!

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mevlüt akın 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Bölükbaşı 4 hafta önce

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun...

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Kenan doğan Riyadh 4 hafta önce

Elhukmu lillah inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyorum

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HASAN BÖLÜKBAŞI PAZARCIK 4 hafta önce

DEĞERLİ AKRABAM HACI HASAN DAYIMIN ÖLÜM HABERİNİ ALMAK ÜZDÜ ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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cemil Kral 4 hafta önce

Rahmet diliyorum .Yakınlarına sabırlar olsun.

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Ummuhan ugur 4 hafta önce

Allahatan geldik elbet donus onadir.mekani cennet olsun buyuk babamizin son gidisine gule gule gît.

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Ummuhan ugur 4 hafta önce

Allahatan geldik elbet donus onadir.mekani cennet olsun buyuk babamizin son gidisine gule gule gît.

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