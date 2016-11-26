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Şair Hacı Hasan Uğur, toprağa verildi

88 yaşında vefat eden Elbistanlı Şair Hacı Hasan Uğur, doğup büyüdüğü Söğütlü Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şair Hacı Hasan Uğur, toprağa verildi

            88 yaşında vefat eden Elbistanlı Şair Hacı Hasan Uğur, doğup büyüdüğü Söğütlü Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

            11 çocuk babası olan Şair hacı Hasan Uğur, önceki gün Söğütlü Mahallesi’ndeki evinde vefat etti. Elbistanın Sesi Gazetesi’nde uzun yıllar şiirleri yayınlanan Hacı Hasan Uğur, 1995 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı yarışmada Türkiye birincisi olmuştu.

            Hacı Hasan Uğur’un cenaze namazı, Söğütlü Mahallesi Camiinde kılındı. Cenaze namazına; Uğur’un ailesi ve yakınları, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, BBP Elbistan İlçe Başkanı İbrahim Kılıç, Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ve gazete yöneticileri, Elbistanlı şair ve yazarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Uğur’un cenazesi, namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

            İlkokulu Elbistan’da, ortaokulu Malatya’da okuyan Şair Hacı Hasan Uğur’un; Sevda Saçtım Söğütlü’den (1995) ve Şardağı’ndan Bâd-ı Sabâ (2001), Kervanda Zaman (2005) ve Çınarın Gölgesi (2013) isimli şiir kitapları yayımlandı.

Şair Hacı Hasan Uğur, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından açılan şiir yarışmasına katılmış ve yarışmada Türkiye birincisi olmuştu.  

Elbistanın Sesi Gazetesi olarak, Şair Hacı Hasan Uğur’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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Ahmet 4 hafta önce

Bir paragraf ta şiirini koysaydiniz çok güzel olurdu. Mesela: Camiye yatsı namazı için gidilir
Namazdan sonra damat duası edilir
Methiyelerle damat evinin önüne getirilir
Dua yapılır, baklava, şeker, gül suyu ikram edilir
Böylece murada erilir.

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furkan uğur 4 hafta önce

Mekanın cennet olsun güzel insan

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Erhan BülBül 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun

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Bölükbaşı 4 hafta önce

Vakti gelince gitmenin adidir gun batimii..
Kiraciyim YARAB dunya mali musallat olmus kullardan eyleme beni
( Allah rahmet eylesin )

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Adil hasyıldırım 4 hafta önce

Bir koca çınarı daha kaybettik başımız sağ olsun Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabır versin

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Hüseyin KORKMAZ Adana 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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mehmet elmas 4 hafta önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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öğretmen Hasan Uğur 3 hafta önce

Yeri zor doldurulacak,büyük örnek insan,hayırsever fakirin dostu abimiz büyüğümüz mekanın cennet olsun.

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